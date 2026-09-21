Murió querida actriz colombiana que hizo parte de ‘Don Chinche’; es recordada por su trabajo en los años 80 y 90

La televisión colombiana está de luto por la muerte de una recordada y querida actriz de los años 80 y 90, la cual marcó huella con su trabajo y labor en la industria artística por varios años.

Murió querido actor de ‘Pa’ quererte’ y ‘Enfermeras’; lo despidieron con sentido mensaje: “Te recordaremos”

Se trató de Socorro Ortega, actriz que hizo parte de recordadas producciones nacionales y que es especialmente recordada por su papel como ‘La Caleña’ en la emblemática serie ‘Don Chinche’.

La artista murió el pasado 18 de septiembre de 2026, según se conoció a través de plataformas digitales. El encargado de confirmar la noticia fue el actor Víctor Hugo Morant, quien compartió con ella durante las grabaciones de la producción.

A través de sus redes sociales, Morant lamentó la partida de quien describió como colega y amiga, además de enviar un mensaje de solidaridad a los familiares de la actriz. En este post se vio el cariño que había, precisamente por su unión en diversos espacios.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia”, escribió.

Consuelo Luzardo, Alexandra Restrepo y Cristina Campuzano fueron de las artistas que se pronunciaron ante la noticia, despidiéndola con aprecio.

Por ahora, no han trascendido detalles sobre las circunstancias de su muerte y se desconoce si tenía algún tema de salud.

Ortega desarrolló gran parte de su carrera entre las décadas de 1980 y 1990, periodo en el que tuvo participación en varias producciones que hacen parte de la historia de la televisión colombiana.

Uno de sus trabajos más recordados fue Don Chinche, serie que llegó a la pantalla en 1982 y permaneció al aire hasta 1989. La producción, creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo y protagonizada por Héctor Ulloa, retrataba con humor diferentes situaciones de la vida cotidiana de los habitantes de un barrio popular de Bogotá.

Ortega también participó en Revivamos Nuestra Historia: El Bogotazo, de 1984, y Camila, de 1986. A lo largo de su recorrido profesional sumó créditos en títulos como El Virrey, La Mala Hierba, Los Cuervos, El Camaleón y ¿Por qué Mataron a Betty Si Era Tan Buena Muchacha?.

Su paso por Revivamos Nuestra Historia incluyó además producciones como Heroínas y Nariño, consolidando una trayectoria marcada por su presencia en diferentes historias y personajes de la televisión nacional.