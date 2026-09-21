Manuel Medrano tiró ácido comentario contra el famoso pódcast de Juan Pablo Raba y se sacó espinita: “Dejen de llorar tanto”

Juan Pablo Raba conquistó a un gran número de personas con su proyecto Los hombres sí lloran, un espacio dedicado a profundizar en las emociones masculinas y entenderlas de una manera distinta.

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Este formato audiovisual ha logrado reunir a todo tipo de famosos y personas, donde se navega en sus historias y cuentan capítulos de sus vidas que los impactaron demasiado. Por dicho espacio han pasado Raúl Ocampo, Mario Mendoza, Pipe Bueno, Yeison Jiménez, Julio Correal, Jorge Villamizar, Tatán Mejía, Juan Alfonso Baptista, Guillo Vives, Emmanuel Restrepo, Alejandra Borrero, entre otros.

En este pódcast, Raba busca romper los estereotipos y los campos que rodean la salud mental, navegando en la vulnerabilidad y compartiendo herramientas para sobrellevar ese instante en el que no se está bien.

Sin embargo, el proyecto se vio en una inesperada polémica, debido a un comentario que lanzó Manuel Medrano, famoso cantante colombiano, a través de su cuenta de X.

El intérprete, de forma inesperada, soltó una publicación en la que se refería a Los hombres sí lloran, indicando que le gustaría ir para decirles una cosa muy puntual y controversial.

“Me gustaría ir al pódcast de ‘Los hombres sí lloran’, pero a decirles que dejen de llorar tanto…”, escribió, sumando varias reacciones de sus fieles seguidores.

“Uy, bebé, cuidadito te funan por decir eso (sic)”, escribió una persona, alertando al famoso de que, posiblemente, muchos fanáticos del pódcast se irían contra él por lo que estaba diciendo.

Ante esto, Manuel Medrano tomó la palabra y explicó que no era problema para él, ya que tenía su incomodidad hasta con Juan Pablo Raba, quien lo habría dejado de seguir en Instagram por no poder aceptar la invitación al formato en una fecha específica.

“Pues empezando por el presentador, que me invitó y le dije que no podía en esa fecha y me dejó de seguir en Instagram”, escribió.

Por el momento, Juan Pablo Raba no se ha pronunciado al respecto.