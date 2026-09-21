Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026: estas son las predicciones y advertencias según Nana Calistar

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.

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Este lunes 21 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.

Horóscopo de hoy lunes, 14 de septiembre de 2026

Aries

“El amor vuelve a ponerte a prueba. Una oportunidad podría crecer, pero tus desconfianzas pueden arruinarla. Cuida también una inversión y una fuerte tentación”.

Tauro

“Podrías descubrir que te estás enamorando de quien menos imaginabas. Viene una oportunidad de dinero y una amistad podría cruzar una línea bastante peligrosa”.

Géminis

“Celos y una posible indiscreción podrían meterte en problemas. Viene dinero extra y una verdad comenzará a tener sentido. Ya no mendigues cariño donde no lo hay”.

Cáncer

“Tus sueños podrían darte una señal importante. Haz limpieza de personas y define qué quieres en el amor, porque andar entre dos opciones podría dejarte sin ninguna”.

Leo

“Alguien nuevo podría cansarse de esperar mientras tú sigues mirando al pasado. Cuidado: tu orgullo podría hacerte perder una oportunidad que sí valía la pena”.

Virgo

“Deja de resolverle la vida a todos y atiende la tuya. Un chisme podría provocar problemas y alguien del pasado intentará remover sentimientos que creías superados”.

Libra

“Una visita inesperada traerá movimiento. En el amor necesitas sanar viejas heridas y mucho ojo con una amistad que podría estar hablando demás a tus espaldas”.

Escorpio

“Noticias familiares podrían sorprenderte y un viaje comenzará a tomar forma. En el amor toca soltar el pasado y dejar de perseguir a quien decidió marcharse”.

Sagitario

“Una amistad podría mostrar su verdadera cara. Además, alguien que conociste recientemente comenzará a despertar algo más que curiosidad”.

Capricornio

“Un amor del pasado podría reaparecer, pero quizás ya no provoque lo mismo. Traerás las hormonas alborotadas: una indiscreción podría costarte un buen pleito”.

Acuario

“Tus esfuerzos comenzarán a dar señales de avance. En el amor no confundas una manera distinta de querer con desinterés. Tus sueños podrían revelarte algo importante”.

Piscis

“Una situación familiar tocará tu lado más sensible. En el trabajo llega tranquilidad, pero tendrás que alejarte de personas que están drenando tu energía”.