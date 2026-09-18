Horóscopo hoy, 18 de septiembre: predicciones y advertencias para los 12 signos, según Nana Calistar

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.

Nana Calistar lanza sus predicciones para hoy 17 de septiembre: hay advertencias para algunos signos

Este viernes 18 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.

Horóscopo de este viernes, 18 de septiembre de 2026

Aries

“Retoma ese cuerpazo criminal y deja de conformarte con migajas en el amor. Viene un viaje y un cambio personal que dejará a más de uno con el ojo cuadrado”.

Tauro

“Una meta comienza a dar resultados, pero tendrás que sacar gente de tu vida. En amor, deja el pasado donde pertenece y permite que algo nuevo pueda sorprenderte”.

Géminis

“No caigas en provocaciones ni cuentes tus planes antes de tiempo. Un viaje se aproxima y alguien del pasado podría despertar una química que creías bien enterrada”.

Cáncer

“Deja de confundir atención con amor y aprende a elegirte primero. Un ex podría buscar otra oportunidad, pero necesitarás memoria antes que calentura”.

Leo

“Alguien cercano podría comenzar a mirarte con otros ojos y una amistad podría ponerte sabrosa. También descubrirás quién celebra tus logros y quién nomás finge”.

Virgo

“Cuida esa boquita porque un comentario podría meterte en tremendo mitote. En el amor, deja de remar por alguien que ni siquiera tiene intención de subirse a la lancha”.

Libra

“Un presentimiento podría acercarte a una oportunidad económica. En el amor, bájate de las nubes: alguien podría encenderte hasta las ideas y provocar un viaje inesperado”.

Escorpio

“Se vienen cambios que podrían abrirte caminos muy perros. Un amor del pasado podría regresar, pero recuerda: las promesas recicladas suelen traer los mismos problemas”.

Sagitario

“Cuida dinero, pertenencias y personas demasiado metiches. Alguien del pasado podría traerte con ganas de mandar ese mensaje que llevas escribiendo y borrando”.

Capricornio

“Un proyecto podría comenzar a dejar buenos resultados. Aléjate de quien altera tu paz y deja de cargar problemas ajenos como si fueras mudanza gratuita”.

Acuario

“Deja de resolverle la vida a medio mundo y atiende la tuya. Una meta que llevas aplazando puede comenzar a tomar forma, pero tendrás que dejar de esperar el momento perfecto”.

Piscis

“El dinero podría comenzar a acomodarse y alguien del pasado volver a tocar la puerta. Cuida tus proyectos, porque por ahora te conviene trabajar calladito y sorprender después”.