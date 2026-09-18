Jacques Toukhmanian reaccionó a la delicada situación de Biassini Segura tras los señalamientos por muestras de afecto a su hija

El actor colombiano Biassini Segura se pronunció públicamente luego de que un video difundido en redes sociales generara cuestionamientos sobre una situación ocurrida durante el rodaje de una producción audiovisual. El contenido fue publicado por el creador de contenido Eduardo Benavides, quien manifestó dudas sobre unas muestras de afecto del artista hacia su hija menor de edad.

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La situación se conoció inicialmente a través de TikTok, donde Benavides compartió una grabación realizada en inmediaciones del sector de Pontevedra. En las imágenes, en las que el rostro de la menor fue difuminado, el influenciador aseguró haber presenciado la escena y pidió que el caso fuera revisado por las autoridades correspondientes.

Sin embargo, durante su intervención, Benavides también dejó claro que no estaba afirmando que se hubiera cometido un delito. “Yo tampoco puedo afirmar que aquí hubo un delito, porque son las autoridades competentes las que deben investigar esta situación”, señaló en el video, que generó varias reacciones.

Ante la difusión que alcanzó la publicación, Segura decidió entregar su propia versión de lo ocurrido mediante un comunicado divulgado en sus canales oficiales. El actor explicó que los hechos se presentaron el viernes 14 de agosto, mientras participaba en las grabaciones de una producción.

Según su relato, la situación tuvo lugar en el denominado Base Camp, espacio destinado a camerinos, maquillaje y vestuario que, de acuerdo con su versión, se encontraba concurrido y funcionaba durante el día.

Segura señaló que en ese momento estaba junto a su hija menor, mientras la actriz Ana María Aguilera, madre de las niñas, acompañaba a la hija mayor durante su paso por maquillaje. El actor rechazó las interpretaciones realizadas sobre la escena y defendió la relación que mantiene con sus hijas.

“Mi relación con mis hijas es sana, es de amor, respeto, cuidado, siempre ha sido así”, manifestó Segura. Además, calificó de falsas las afirmaciones difundidas en su contra y anunció que emprenderá acciones legales frente a los señalamientos.

Ante esta situación, que despertó todo tipo de comentarios, Jacques Toukhmanian decidió pronunciarse en redes sociales, dirigirse a Biassini Segura, su gran amigo.

El artista, famoso por Francisco, el matemático y Venganza, dejó un breve comentario en redes sociales, en el que expresó su apoyo incondicional y aseguró que respaldaba a Segura ante la situación.

“Mi apoyo incondicional al alma más impecable que hay”, escribió en una publicación.