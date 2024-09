“Yo he probado macho”: Jacko, participante de MasterChef, se destapó sobre su sexualidad

En la sexta temporada de MasterChef Celebrity, los participantes que aceptaron el reto de llegar a la cocina para mostrar sus habilidades gastronómicas frente a millones de colombianos han logrado llamar la atención y ganarse el cariño de los televidentes que se conectan de lunes a viernes, a través de la señal del Canal RCN.

Una de estas estrellas es el actor Jacques Toukhmanian, más conocido como Jacko, quien a lo largo de los meses que se ha estado emitiendo el reality, ha mostrado un gran avance en cuanto a las técnicas de cocción, selección de salsas y guarniciones, además del correcto desarrollo de los emplatados.

Así se vivió el primer reto de equipos de la competencia de cocina. | Foto: Canal RCN

Su nivel de aprobación por parte de los televidentes y usuarios en redes sociales, lo han llevado a visitar varios medios de comunicación y programas digitales con el fin de dar entrevistas y compartir detalles sobre su experiencia en MasterChef y los nuevos proyectos personales y laborales en los que se han estado encaminando tras su paso por la ‘cocina más famosa del mundo’.

En este caso, el participante llegó al programa de Diva Rebeca, personaje interpretado por Omar Vásquez, quien no dudó en preguntarle por su sexualidad para aclarar los rumores que se han creado por medio de las redes sociales.

“Yo he probado macho, mucho en televisión, yo me he dado besos con lengua, con hombres y nada, pues no (…) Yo la pregunta si me la hice seriamente alguna vez”.

Además, indicó que en su etapa de infancia fue víctima de burlas y malos tratos por parte de otros niños que dudaban de su identidad sexual.

Jacques Toukhmanian | Foto: Instagram: @jacquestdm

“A mí me hicieron bullying de niño diciéndome ‘usted es gay, usted es mari**’ y a mí me afectaba, así me insultaban y yo decía ¿por qué me siento así?, y con el tiempo me tocó terapearme para darme cuenta para darme cuenta de que eso no tiene nada que ver con un insulto, así la gente lo siga usando así”.

Jacko confesó que se ha visto afectado por personas homofóbicas

En medio de la charla, el actor manifestó que aunque se identifica como una persona heterosexual, entiendo la manera en la que se sienten los integrantes de la comunidad LGTBIQ, pues ha sido atacado por este tema en varias ocasiones.