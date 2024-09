Se conoce por qué Cony Camelo no toleraría a Franko Bonilla; el comediante contó inédita charla que tuvieron en ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity 2024 se convirtió en una de las producciones más vistas en la programación colombiana, debido al elenco que reunió y a las pruebas que aparecieron dentro de la competencia. Cada fase fue clara, demostrando quiénes eran los más fuertes en este juego gastronómico.

Pese a que la edición despertó toda clase de reacciones en los curiosos, más de uno se enfocó, precisamente, en la convivencia de los participantes, quienes sabían hacer estrategias y hacer jugadas basadas en las preparaciones. Muchos quisieron ver si había peleas o cruces, por lo que detallaron el tipo de comportamientos en la cocina.

Uno de los ‘rayes’ más evidentes fue entre Franko Bonilla y Cony Camelo, quienes no podían llevarse bien ante cámaras. Los dos se tiraban duro en los retos, intentando cortar de todas las maneras una cercanía.

De hecho, cuando salió el comediante, Cony Camelo fue una de las que manifestó un fresquito, ya que sentía una presión constante por parte de su compañero en ponerle el delantal negro. Aunque él quedó por fuera, sí aprovechó para dedicarle unas palabras.

“Yo siento un fresquito, la verdad, de que ese man se haya ido. No me importa si yo soy la que sigue y salgo inmediatamente, pero, al menos, sentir que no tengo a alguien ahí, como aquí, sabes, o queriéndome sacar o queriéndome caer”, mencionó.

Franko Bonilla le envió sentido mensaje a Cony Camelo. | Foto: Canal RCN

Cuando el comediante supo que saldría de la competencia, quiso dirigirse a los chefs, a Claudia y a los compañeros que le prestaron apoyo y le brindaron tantas enseñanzas con el paso del tiempo en este formato. Sin embargo, no se quedó callado y se dirigió a la actriz colombiana para darle un cierre a la mala relación que tuvieron.

“Cony, cuanto aprendí de ti, yo sé que algo bonito debió quedar de todo lo que pasó”, le dijo mirándola fijamente, a lo que la artista guardó silencio y no le dio ningún tipo de respuesta.

Ahora, fuera de los set de grabación, Franko Bonilla concedió una serie de entrevistas a distintos medios, revelando qué había detrás de este problema. El artista no había profundizado al respecto, hasta que, en conversación con La Mega, contó sobre una charla que sostuvo con Camelo durante MasterChef Celebrity.

Según se apreció, el colombiano aseveró que no ha tenido un momento real para charlar con Cony, ya que únicamente sostuvieron un diálogo de cinco minutos en medio de las grabaciones. Esto lo hizo pensar en por qué ella era así con él, pues no se conocían realmente.

“Tuvimos cinco minutos de una charla, donde ella siempre estuvo bien conmigo, pero ella ya mostraba como una versión rara, es que eso se siente (...) Quién te saluda bonito, quién no, y ella ya la traía. No sé si se acrecentó por una conversación que tuvimos, yo la senté y le dije algo que me pasaba”, comentó.

Franko Bonilla es el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity 2024. | Foto: Canal RCN

“Le dije: ‘¿Cony, tienes cinco minutos?’, me dijo que sí y se sentó muy amablemente conmigo en un sofá y ahí le dije: ‘Mira, resulta que yo iba a tomar contigo un taller hace mucho tiempo, o sea, el mundo me iba a cruzar contigo y para algo necesité yo un taller de clown. Resulta que eras tú quien iba a llegar a compartirnos la charla sobre actuación, pero tú no pudiste porque tuviste un viaje a México’”, agregó.

Lo particular del caso fue cuando reveló lo que se dijeron, ya que estaba enfocado en una anécdota y un detalle físico de la actriz. Aunque él apuntó que fue con respeto, todo parece indicar que la reacción de la celebridad no era la esperada.

“Luego le dije: ‘Mira que ese día los comentarios de todos los alumnos sobre ti, que sí te conocen, era que eres una mujer demasiado bonita y que hay algo físico en ti que llama demasiado la atención en Colombia y obviamente es que Cony Camelo tiene un rabo muy bello’. Entonces yo se lo dije, que me pareció muy extraño, que con ella me pasaba, que era impresionantemente, que tenía una cola muy seductora”, señaló.

Franko Bonilla contó que su excompañera de reality solamente sonrió, le dijo que acudieran a grabaciones y no respondió nada al respecto. A pesar de que no habló del asunto, él sintió que no lo tomó de mala manera.

Cony Camelo es un fastidio como participante en el programa, pero lo de Franko es indefendible a cualquier nivel.

Y entiende uno en parte la actitud de Cony hacia el, porque así lo quiera blanquear es irrespetuoso y atrevido.#MasterChefCelebrityColombia #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/JxKAId1a58 — May 🪸💭 (@lamaizita) September 25, 2024