Gustavo Petro confronta a Nayib Bukele y le reclama por los colombianos que tiene en prisión

Petro reaccionó a este episodio: “La Corte Suprema de Justicia de los EE. UU. se ha pronunciado con una sentencia universal, que no llamaría americana, de las américas, de la gran américa que va desde Alaska hasta la tierra del fuego, sino que es universal , como un tótem”.

“No, señor Bukele. No aceptamos y la justicia estadounidense no acepta que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela, la tierra madre de Bolívar. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen libre al pueblo venezolano porque ese pueblo sí sabe gritar libertad. Los migrantes no son criminales. Esta es una razón de humanidad”, dijo Petro.