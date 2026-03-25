Iván Duque arremete contra Petro y, en vivo, le responde por atribuirle la responsabilidad del accidente en Putumayo: “Mentiroso compulsivo”

El presidente Gustavo Petro desató una gran polémica sobre el accidente del avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido en Putumayo. El jefe de Estado aseguró que la aeronave era una “chatarra” y culpó al gobierno del expresidente Iván Duque.

Incluso, dijo que iba a ordenar el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición y el mantenimiento de la nave.

Duque habló en El Debate de SEMANA y le respondió con dureza al máximo mandatario, a quien calificó como “mentiroso”, al tiempo que dejó en claro que su Ejecutivo no tiene nada que ver con lo ocurrido en Puerto Leguízamo.

Expresidente Iván Duque Foto: Paula López

“El avión estaba prácticamente equipado y preparado para poder seguir adelantando operaciones aeronáuticas por varias décadas. Entonces, ni es chatarra ni es un bien en desuso”, manifestó.

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En ese sentido, sostuvo que Petro siempre tiene la “condición ruin” de tratar de hacer política con la muerte de las personas. De hecho, puso de ejemplo lo ocurrido con el niño Kevin Acosta, quien falleció por falta de medicamentos, pero el presidente culpó a la mamá.

“Esa es la torpeza habitual de Gustavo Petro y la patología de mentiroso compulsivo, narcisista y en algunos casos también sociópata”, apuntó en vivo.

El expresidente fue más allá y aseguró que a su sucesor no le gusta reconocer ninguna norma ni absolutamente nada que esté relacionado con el orden institucional.

Accidente de avión de la FAC en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AP

Por lo mismo, calificó como una irresponsabilidad que el máximo mandatario salga a decir esto, y más cuando no se han adelantado las investigaciones pertinentes para esclarecer todo lo que hay detrás de este terrible accidente.

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“Además, es un insulto a la Fuerza Aeroespacial porque ellos ni compran chatarra, ni actualizan chatarra, ni montan a nadie en chatarra. Eso sería prácticamente sentenciar a la muerte a quienes han hecho un trabajo profesional”, comentó.

Duque dejó en claro que, lamentablemente, los accidentes de aviones suceden por más que se quieran evitar, aunque recordó que esta industria tiene la capacidad de sistematizar este tipo de situaciones para saber con exactitud cuáles fueron las verdaderas causas de los siniestros.

Por eso, el exjefe de Estado afirmó que esperará pacientemente a que la investigación se adelante. “Yo creo que es pertinente que se hagan las preguntas sobre si el avión tenía sobrepeso y la pista”, dijo.

“Yo tampoco soy un experto para ponerme a hacer especulaciones; creo que esa responsabilidad de hacer una investigación seria y rigurosa la tiene la FAC, y esperemos que se conozca a la brevedad”, añadió.

De esta forma, el exmandatario le respondió con dureza a Petro por la forma en la que, durante el consejo de ministros y a través de redes sociales, lo ha responsabilizado a él y a su gobierno de la muerte de más de 60 personas.