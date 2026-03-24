El presidente Gustavo Petro no se ha quedado callado tras la tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombia que cayó a tierra minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo, y que dejó como saldo, hasta la mañana de este martes, 24 de marzo, 66 militares muertos y 57 heridos.

Petro no se solidarizó con las víctimas inicialmente y se dedicó a buscar responsables y a mirar con espejo retrovisor.

“Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Iván Duque comprar una chatarra; (Juan Daniel) Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, escribió el presidente en sus redes sociales.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AFP

Petro incurrió en una información errada porque el avión Hércules accidentado no fue comprado a Estados Unidos. Al contrario, fue donado a Colombia y, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estaba en condiciones para operar.

El exministro de Defensa, Diego Molano, quien hizo parte del gobierno de Iván Duque- cuando la aeronave llegó al país-, paró el seco al jefe de Estado.

“Presidente Gustavo Petro, en defensa la baja inversión se paga con menos capacidades y con vidas. Eso pasó en su gobierno: se aplazó mantenimiento mayor y horas de vuelo. Hoy vemos la tragedia del Hércules. Gobernar es asumir responsabilidades, no buscar culpables en el pasado", escribió Molano en sus redes sociales.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo (Putumayo), el 23 de marzo de 2026 Foto: AFP

Y divulgó un video donde fue más allá y habló de la poca inversión del gobierno Petro al sector defensa.

“Hablo con dolor por la muerte de nuestros soldados. Cuando muere un soldado fallece un hijo, un padre, un colombiano que estaba sirviendo a su país. Esto no puede ser un tema para hacer política. Menos, para usar una tragedia y buscar culpables en el pasado”, afirmó.

Y le dijo al presidente: “Gustavo Petro, durante años usted dijo que invertir en defensa era invertir en la guerra. Y gobernar es asumir responsabilidades. Las cifras son claras: en su gobierno, el presupuesto de defensa en funcionamiento aumentó, pero se mantuvo baja la inversión. Y cuando baja la inversión en defensa pasan tres cosas: se reduce el mantenimiento mayor, se reducen las horas de vuelo y se aplaza el reemplazo de los equipos. Significa que los aviones envejecen, los costos de mantenimiento suben y el riesgo operacional aumenta”.

Presidente Gustavo Petro y una imagen del accidente de la aeronave de la FAC. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: API

Molano contó que hoy Colombia tiene uno de los presupuestos de defensa más bajos de la región, entre el 4 o 5 %, el problema no es cuánto gasta el país en defensa sino en qué. Gastamos mucho en funcionamiento, pero muy poco en inversión. Y en defensa cuando usted no invierte a tiempo, la capacidad se deteriora y la seguridad nacional se debilita".

El exministro afirmó que este no es debate político. Al contrario, es un debate de seguridad nacional.

“La defensa de un país no se improvisa, se planea, se invierte y se sostiene en el tiempo. El presupuesto de defensa no es un tema ideológico, es de seguridad nacional y de vida a nuestros soldados”, remató Molano.

Hasta la mañana de este martes se desconoce oficialmente cuáles fueron las causas que llevaron a tierra la aeronave con más de 100 pasajeros, todos militares.