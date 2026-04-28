Jefe de seguridad de Gustavo Petro rompió el silencio por polémico viaje del presidente a Manta: reveló detalles de las visitas

Se conocieron detalles del pronunciamiento del jefe de seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el polémico viaje que realizó el mandatario colombiano a Manta, Ecuador.

Petro defendió su polémico viaje a Manta: alias Fito “no es tan estúpido” de meterse a la cabaña donde estaba escribiendo un libro

La comunicación la hizo el general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza, en la que despejó las dudas sobre el desplazamiento del jefe de Estado a Manta, luego de que estuvo presente en la posesión de su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, la cual se realizó en Quito.

Estos son los puntos que puso de presente:

La seguridad del señor presidente estuvo a cargo de dos componentes: uno de seguridad de presidencia de Colombia y el más grande e importante, de la seguridad dispuesta por el Gobierno de Ecuador, al ser un mandatario invitado. Los traslados a una modesta cabaña donde el señor presidente pernoctó en Manta estuvieron fuertemente custodiados por personal de seguridad de Ecuador, quienes siempre estuvieron al tanto de los ingresos y salidas de esta. Durante su estadía, el señor presidente recibió la visita de una persona de su confianza, quien le colabora con la elaboración de su libro (esta persona está en la capacidad de testificar si así se requiere); los demás ingresos fueron de su seguridad presidencial colombiana, quienes en diversas oportunidades ingresaron para llevar los alimentos para el señor presidente, con los estándares de seguridad que se mantienen al mandatario. Es falsa la versión de más ingresos de personas ajenas a la seguridad; todo ingreso o movimiento estuvo siempre informado a los dos equipos de seguridad allí dispuestos para la seguridad del mandatario las 24 horas al día. Personalmente, me reuní con las autoridades de Manta, con quienes conversamos sobre la visita y estadía del señor presidente a la región; como gesto de bienvenida, obsequiaron un libro al mandatario.

Comunicado del jefe de seguridad de la Presidencia. Foto: Comunicado del jefe de seguridad de la Presidencia

Sumado a esto y en medio de esa controversia, el presidente Petro volvió a pronunciarse a través de su cuenta de X: “Hasta el abogado de Fito desmiente la versión estúpida de la inteligencia ecuatoriana que le sirve a Noboa para calumniarme. Según la inteligencia ecuatoriana, movimientos ‘extraños’ de mi escolta, que es de la Policía Nacional y de la UNP, demostrarían la conversación de alias Fito conmigo; esa es la prueba que aducen. Los movimientos extraños son llevarme comida y la persona que me ayuda en la redacción de mi libro”.

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Los constantes pronunciamientos del mandatario sobre ese viaje fueron a raíz de una investigación que sacó a la luz el portal Vistazo, en alianza con Código Vidrio de Ecuador, en el que cuestionaron los movimientos en la cabaña en la que se hospedó Petro en Manta y un supuesto vínculo con alias Fito.