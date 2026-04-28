Dura advertencia al presidente Petro: Consejo de Estado le recuerda que no puede “reemplazar al Congreso”

Un fuerte jalón de orejas le dio el Consejo de Estado al presidente Gustavo Petro a través del fallo que suspendió de manera temporal el decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al régimen público administrado por Colpensiones.

Desde el alto tribunal le recordaron al mandatario que no puede “reemplazar decisiones” del Congreso de la República con decisiones que afecten las normas que se expiden desde el Legislativo. “El presidente puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no cambiar su contenido ni reemplazar decisiones que le corresponden al Congreso”, advirtieron.

El llamado de atención se dio después de que desde la Sección Segunda explicaron que el decreto que ordenó el millonario traslado de pensiones afectó una ley que expidió el Congreso de la República: la reforma pensional del Gobierno Petro. Por eso, el acto administrativo fue suspendido hasta que se tomen decisiones de fondo.

Según el Consejo de Estado, aunque la reforma expedida en el Congreso al sistema de pensiones dejó claro que el dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que el afiliado cumpliera los requisitos para pensionarse, el decreto cambió el momento en que debía hacerse el traslado del dinero.

Esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro utiliza decretos para sacar adelante los proyectos de su Gobierno. En el pasado, bajo esa figura intentó realizar una consulta popular después de que el Congreso de la República hundió su iniciativa; esa decisión en su momento fue criticada por la oposición y cuestionada por juristas, porque afectaría la “separación de poderes”.

Ahora el Consejo de Estado vuelve a “recordar” al mandatario colombiano que no puede “reemplazar” las funciones y decisiones del Congreso de la República a través del decreto que ordenó el traslado pensional, teniendo en cuenta que la reforma que expidió el legislativo dejó claros unos tiempos establecidos para ese tipo de transferencias.

La suspensión de ese decreto fue celebrada por el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quien manifestó en su cuenta de X: “Gracias al Consejo de Estado que para en seco los aires de dictador de Petro. En Colombia, nadie está por encima de la ley”.

Esta advertencia del Consejo de Estado podría crear un nuevo momento de tensión entre las altas cortes y el presidente Gustavo Petro, quien ha criticado en distintos momentos de su Gobierno las decisiones judiciales que han afectado sus proyectos.