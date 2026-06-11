Consejo de Estado suspendió las facultades del CNE para dictar medidas cautelares sobre las encuestas políticas y electorales

La Sección Quinta del Consejo de Estado emitió una trascendental decisión frente a publicación de las encuestas políticas y electorales.

Cambios en la ley de encuestas: Corte elimina la restricción que limitaba los sondeos de intención de voto

El alto tribunal fijó la suspensión provisional de la norma que permitía al Consejo Nacional Electoral (CNE) imponer medidas cautelares mediante acto administrativo, dentro de los procesos administrativos sancionatorios sobre encuestas políticas y electorales.

En el análisis jurídico se señaló que el organismo no contaba con la competencia para emitir este tipo de sanciones.

Igualmente, se advirtió que se desconoció la remisión que la citada ley realiza al procedimiento administrativo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, extralimitándose en su facultad reglamentaria.