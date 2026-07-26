Apareció hombre involucrado en controversia por carro que subió por puente peatonal en Bogotá; insultó al alcalde Galán

Una fuerte polémica se desató en días pasados en Bogotá, tras conocerse en redes sociales un video en el que un Chevrolet Spark azul fue grabado mientras intentaba ascender por la rampa de un puente peatonal ubicado sobre la calle 26 con carrera 68, en el occidente de la capital del país.

Indignación en Bogotá: conductor quiso subir en su carro por un puente peatonal; Secretaría de Movilidad reacciona

Tras la difusión de las imágenes, que causaron un gran rechazo, las autoridades de tránsito iniciaron averiguaciones para dar con el paradero del infractor.

Posteriormente, se conoció la identidad del dueño del vehículo: Brayan Bernal Muñoz. Sin embargó, él le afirmó al periódico El Tiempo que le vendió el carro hace algunos meses a un hombre llamado Edward Figueredo, pero que el traspaso no se materializó porque el nuevo propietario no habría terminado de pagarle el valor acordado.

Alcalde Galán advierte a conductor que subió puente peatonal: “Vamos a sancionar esta conducta y enviar un mensaje claro”

El nuevo video

En las últimas horas apareció un video en el que Edward Figueredo afirma que él no estaba conduciendo el vehículo; insulta al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y asegura que no va a pagar ninguna multa por lo sucedido.

“Les va a quedar muy difícil, porque yo mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos, al igual que sus fotomultas de mierda, con las que pretenden multar a la gente, pero, como dice la ley, tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho”, dijo mientras conducía por una vía de la ciudad.

“Hasta luego. Me limpio el culo con estos hp de Movilidad y su alcalde de mierda. Manada de ratas, hp. Vayan, póngase a averiguar a ver si dan con el paradero del verdadero conductor, yo apenas estaba grabando”, agregó.

Luego, en medio de risas, el hombre dice que tiene muchas multas, las cuales no va a pagar.

“Tengo una cantidad de fotomultas que jamás voy a pagar. Ahí las tengo, pero no demoran en cumplir la caducidad y bajamos del sistema, entonces ahí nos vemos”, sostuvo.

Alcalde Galán habló con el dueño del Spark azul: “Se les van a imponer varias sanciones”

El pasado viernes, el alcalde Galán informó que funcionarios de la entidad se desplazaron hasta Zipaquirá, donde reside el propietario registrado del vehículo, para notificarlo de las sanciones que se impondrán por lo ocurrido.

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó la maniobra del conductor que intentó subir un puente peatonal con su vehículo y pidió ayuda para identificarlo. Foto: Imagenes extraídas de la página de X de @papoaminCD y Getty Images

Durante una conversación telefónica, cuyo contenido fue divulgado por el mandatario, el hombre aseguró que había vendido el carro hace aproximadamente cinco meses, aunque reconoció que nunca realizó el traspaso de los documentos, por lo que el automóvil continúa legalmente a su nombre.

Frente a esa situación, Galán fue enfático al señalar que vender un vehículo no libera automáticamente de las responsabilidades legales.

“El propietario del vehículo tiene una responsabilidad porque sigue siendo el propietario del vehículo y, por lo tanto, tiene una responsabilidad por lo que se haga con el vehículo”, afirmó.