Elecciones atípicas en Tunja. ¿Por qué se llegó a necesitar el voto popular por un nuevo alcalde?

Una decisión del Consejo de Estado interrumpió el periodo gubernamental de Mikhail Krasnov en Tunja, quien había sido elegido para gobernar la capital de Boyacá hasta el 2027.

El ciudadano, de origen ruso, perdió definitivamente su investidura por anulación de la elección luego de una decisión emanada del Alto Tribunal, que resolvió una demanda por fue demandada por presunta inhabilidad.

Según la denuncia que llegó al Consejo de Estado, Krasnov habría celebrado un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entidad pública. La relación contractual la estableció el año anterior de su elección, lo que está expresamente prohibido, según la Ley 617 de 2000.

Elecciones atípicas en Tunja: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde de la ciudad

Dos momentos claves tuvo el caso del alcalde destituido. El 27 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la elección. Posteriormente, el 5 de marzo de 2026 la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó esa decisión, dejándola en firme. Con ello, Krasnov perdió definitivamente el cargo

Elecciones atípicas en Tunja 2026 Foto: Registraduría Nacional / Cortesía

Once aspirantes

Tras los hechos, la norma colombiana indica que se debe proceder a las elecciones atípicas, que son las que tienen lugar este domingo 26 de julio.

En los comicios participan 11 aspirantes a suceder en el cargo a Krasnov: Diego Neira, del partido Oxígeno; Edwar Parra, de Didnidad y compromiso; Luis Vargas, del partido Colombia Justa Libres; Nohora Cano, del Mira; Rafael Acevedo, del partido ASI. Igualmente, el onceno lo completan Yamil López, de la Coalición Alianza por Tunja; José López, de Esperanza Democrática; Pedro Siaucho, de Alianza Democrática Amplia; Sandra Estupiñán, de Coalición Cambio Radical; Jonathan Bosigas, de Partido Ecologista, y Yerson Cortes, del Pacto Histórico.

Procuraduría Foto: Catalina Olaya

En la jornada electoral atípica están habilitados para votar 142.847 ciudadanos que están acudiendo a 26 puestos de votación, uno de los cuales está ubicado en el área rural.

Igualmente, han sido instaladas 360 mesas de votación en la parte urbana y 2 en la rural. Los jurados de votación que participan en la contienda electoral son 2604, entre principales, suplentes y remanentes.

Registraduría entrega detalles de la elección atípica de alcalde en Tunja, Boyacá: se realizará este domingo 26 de julio

Acompañamientos

La Procuraduría General anunció el acompañamiento de la jornada electoral atípica en Tunja, mientras que la Registraduría está en la tarea de procurar que los comicios tengan toda la logística necesaria para la participación ciudadana.