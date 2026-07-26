Capturan a alias Marlón Díaz, mano derecha de alias Calarcá Córdoba: lo vinculan con extorsiones, narcotráfico y una masacre

En un operativo adelantado en el marco del Plan Ayacucho, las autoridades capturaron a Jefry Estiven Corredor Quiroga, conocido con el alias de Marlón Díaz, señalado de desempeñarse como tercer cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

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La diligencia se llevó a cabo en el sector El Pórtico, en el municipio de Florencia (Caquetá), luego de una investigación y seguimiento que, según información oficial, se extendió durante 13 meses. La captura se realizó mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

De acuerdo con las autoridades, alias Marlón Díaz era considerado un hombre de confianza de alias Calarcá Córdoba y habría sido designado para liderar la denominada comisión Jhoni Guevara, encargada de coordinar las finanzas de esa organización en varios municipios de Caquetá y Huila.

Las investigaciones también lo señalan como presunto responsable de coordinar actividades relacionadas con extorsiones, inteligencia delictiva, proselitismo armado y narcotráfico en municipios como El Doncello, El Paujil, San Vicente del Caguán y Puerto Rico. Además, figuraba en el cartel de los más buscados del departamento del Caquetá.

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Según información de inteligencia militar, el capturado también sería investigado por su presunta participación en el homicidio múltiple de cinco personas ocurrido en 2024 en la vereda El Recreo, jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Caquetá).

Asimismo, es señalado de haber intimidado al gobernador del departamento y de amenazar a contratistas encargados de obras de infraestructura en varias poblaciones de la región para exigirles pagos extorsivos.

Tras su captura, alias Marlón Díaz fue trasladado a las instalaciones del Gaula Militar en Florencia y quedó a disposición de la Fiscalía y de la Sijín, mientras avanza el proceso de judicialización y la audiencia de legalización de captura.