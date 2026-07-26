Cinco horas de tortura: condenan a cinco militares por el crimen de un campesino con discapacidad cognitiva

La decisión se conoció este 26 de julio, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara la responsabilidad del cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y de los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández, quienes aceptaron los cargos mediante un preacuerdo.

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Según el expediente, los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2025, en una base militar de Frontino (Antioquia). Ese día, el campesino fue retenido dentro de la base militar bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Sin embargo, las pesquisas concluyeron que nunca recibió un trato acorde con el procedimiento legal y, por el contrario, fue víctima de una serie de agresiones que terminaron costándole la vida.

Cinco horas de tortura dentro de la base militar

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía y las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el hombre permaneció retenido durante cerca de cinco horas, tiempo en el que fue sometido a múltiples actos de violencia.

La víctima fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol. Los investigadores también documentaron que sufrió tratos crueles como asfixia y sofocamiento, acciones que finalmente provocaron su muerte.

La investigación estableció que el campesino falleció dentro de un baño de la base militar. Después, los responsables envolvieron el cuerpo en una hamaca, lo trasladaron hasta un helipuerto y lo arrojaron al río El Cerro con el propósito de desaparecer cualquier evidencia del crimen.

Tres semanas después, las autoridades recuperaron el cadáver y Medicina Legal determinó que la causa de la muerte fueron las lesiones ocasionadas durante las torturas.

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Las condenas impuestas

Tras aceptar su responsabilidad, un juez avaló el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía y condenó a los cinco militares a 20 años y dos meses de prisión por los delitos agravados de tortura, homicidio y desaparición forzada.

El ente investigador recordó que este proceso ya había dejado otra condena. El entonces comandante de la base militar, el teniente Leider Ortiz Ortiz, fue sentenciado previamente a 20 añoy tres meses de prisión por estos mismos hechos.

Además, el proceso judicial continúa para otros uniformados. La Fiscalía informó que el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes también fueron acusados dentro del mismo caso y permanecen privados de la libertad mientras avanza la actuación judicial.