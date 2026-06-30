La violencia volvió a golpear al Catatumbo.

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió y otros cuatro militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos.

El ataque iba dirigido contra tropas que adelantaban operaciones de seguridad en zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

El Ejército atribuyó la acción al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y rechazó el uso de este tipo de artefactos por parte de los grupos armados ilegales.

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Ataque con drones del ELN deja un soldado muerto en el Catatumbo

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, el atentado ocurrió cuando integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11, adscrito a la Segunda División, desarrollaban operaciones militares.

El objetivo era el de aproteger a la población civil en la región del Catatumbo.

En ese momento fueron atacados con drones acondicionados con explosivos, una modalidad que se ha vuelto cada vez más frecuente en esta zona del país.

La víctima fue identificada como el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, oriundo del departamento del Chocó, quien falleció a causa de las heridas sufridas durante el ataque.

Los cuatro militares lesionados fueron evacuados en helicóptero hasta Cúcuta con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Allí permanecen bajo atención médica especializada.

En un comunicado, la Segunda División del Ejército condenó el ataque y aseguró que el empleo de drones con explosivos por parte de grupos armados constituye una práctica que vulnera los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario.

Además, representan un riesgo para la población civil y la Fuerza Pública.

La institución también informó que mantendrá las operaciones ofensivas en la región. Esto con el fin de identificar, ubicar y capturar a los responsables del atentado.

Asimismo, indicó que verifica denuncias de la comunidad sobre un presunto ataque con ráfagas de fusil contra una aeronave militar que sobrevolaba la zona después de la agresión contra las tropas.

Hasta el momento, ese hecho no ha sido confirmado oficialmente.

Condeno el cobarde ataque terrorista del GAO ELN en El Tarra, Norte de Santander, en el que fue asesinado nuestro soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, oriundo del Alto Baudó, Chocó y quien tenia 9 años al servicio del @COL_EJERCITO.



A su familia, compañeros y seres… pic.twitter.com/6yl8v7k7cL — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) June 29, 2026

El uso de drones agrava la crisis de seguridad en el Catatumbo

El atentado se produce en medio del deterioro del orden público que enfrenta el Catatumbo.

El ELN y las disidencias de las antiguas FARC mantienen una disputa armada por el control territorial, afectando tanto a las comunidades como a la Fuerza Pública.

Según la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, durante el último año se han registrado más de 75 ataques con drones en esta región.

Estas acciones han dejado un saldo de al menos 20 personas fallecidas entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 19 de junio, cuando un dron cargado con explosivos impactó una vivienda y provocó la muerte de un niño de 13 años.

Otras cinco personas de la misma familia resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad.

En ese momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó la acción a las disidencias de las Farc.

Serñaló que este tipo de ataques hace parte de la confrontación que sostienen con el ELN por el control del Catatumbo.

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El Ejército Nacional aseguró que mantendrá las operaciones militares en el Catatumbo para enfrentar al GAO ELN y reiteró su compromiso de acompañar a la familia del soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave.

La institución insistió en que el uso de drones adaptados con explosivos representa una grave amenaza para la Fuerza Pública y para la población civil.