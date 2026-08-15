DT de Gustavo Puerta habló sobre su futuro, tras su brillante actuación en el Mundial 2026

Tras la eliminación de la Selección Colombia de la Copa Mundial de la Fifa 2026, el mediocampista Gustavo Puerta se convirtió en una de las revelaciones del torneo. Sus presentaciones con el equipo nacional despertaron expectativas sobre una posible transferencia hacia un equipo de ribetes mayores en el continente europeo.

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Durante este mercado de fichajes, el nombre del volante estuvo cerca de diferentes clubes, pero parece que su transferencia se quedó en rumores, puesto que el jugador vallecaucano permanece en la plantilla del Racing de Santander. Mientras tanto, el equipo español prepara su participación en la primera división, contando hasta el momento con la presencia del volante en sus entrenamientos de pretemporada.

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Sobre lo que espera del futuro del jugador colombiano, el director técnico del plantel, José Alberto López, expresó lo que espera que pase con el deportista. El entrenador manifestó su intención de contar con el mediocampista en la primera división de España, resaltando la evolución en su nivel que proyectó inicialmente bajo sus órdenes y explotando con Néstor Lorenzo y la Tricolor.

Reconocimiento y proyecciones en la liga española

Respecto al rol del mediocampista en el esquema táctico del equipo, el entrenador señaló: “Gustavo es un jugador determinante y muy importante para nosotros, con un crecimiento grande en la temporada anterior que se evidenció en los partidos con Colombia”.

¿Mensaje de José Alberto a Gustavo Puerta? pic.twitter.com/NLp3DmiDUF — LeFutbolín (@LeFutbolin) August 14, 2026

El cuerpo técnico resaltó el impacto del volante en el rendimiento colectivo durante el último año y las perspectivas de su debut en La Liga. La dirigencia técnica confía en que el futbolista mantenga su proceso de desarrollo dentro de una de las competencias de mayor visibilidad en el continente.

En cuanto a la continuidad del deportista en el balompié español, José Alberto López agregó: “Esperamos que en Primera División nos aporte muchísimo porque puede seguir creciendo; estamos encantados de que continúe aquí y deseamos que permanezca durante toda la temporada”.

Situación contractual en la ventana de transferencias

Gustavo Puerta apunta para un histórico club de la Premier League. Foto: Getty Images

El periodo de pases continúa abierto y los acercamientos de otros clubes mantienen en incertidumbre la resolución definitiva del caso. A pesar del interés de diversas instituciones, no se registran ofertas concretas que faciliten una salida inmediata del mediocampista colombiano antes del cierre del mercado.

La presencia de Puerta en el Racing de Santander asegura un lugar en la formación titular para el inicio del campeonato local. El jugador continuará en los trabajos de preparación con el cuadro español a la espera de que se defina su situación contractual en las próximas semanas.