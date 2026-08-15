Luis Díaz está encendido: así fue su nuevo gol con el Bayern Múnich y la dedicatoria a Colombia

Luis Díaz marcó por segunda vez consecutiva en la pretemporada del Bayern Múnich. Hace unos días se había pronunciado con un golazo ante Aston Villa y este sábado repitió la dosis en el amistoso ante RB Leipzig de regreso en Alemania.

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Sobre el minuto 13 del partido, Lucho aprovechó un error en salida de la defensa rival y quedó libre para definir al palo contrario. Su remate, bien ajustado a la base del vertical izquierdo, fue imposible de atajar para el arquero Maarten Vandervoordt.

Luego de anotar, Luis Díaz se giró hacia la cámara e hizo la señal de un corazón. Ese gesto fue tomado por la transmisión oficial como una dedicatoria para Colombia por el difícil momento que atraviesan las víctimas del terremoto.

Al tiempo que juega con el Bayern en el Allianz Arena, en su fundación se recogen donaciones de los colombianos para llevar a las zonas más necesitadas del país. En este momento ya se han reportado más de ocho toneladas dispuestas para entregar a los damnificados.

Primera vez como titular

Luis Díaz estuvo en la gira del conjunto bávaro por Asia; sin embargo, en los dos partidos ante Jeju United y Aston Villa había sido suplente por decisión de Vincent Kompany.

De regreso en Alemania y con más sesiones de entrenamientos en las piernas, Lucho recibió el espaldarazo para ser titular contra RB Leipzig en el partido amistoso por la Telekom Cup.

Esta fue la formación del Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Nataniel Brown; Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlović; Luis Díaz, Tim Binder y Arijon Ibrahimovic.

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En el banco estaban nombres de peso como Alphonso Davies, Jamal Musiala, Ismael Saibari y Sacha Boey, que entró a los 10 minutos por la lesión de Laimer.

Harry Kane y Michael Olise, habituales compañeros de Lucho en el tridente ofensivo, ya se unieron a los entrenamientos, pero todavía no están disponibles para sumar minutos.

Luis Díaz celebrando su gol con los compañeros del Bayern Múnich. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A

El estreno oficial del Bayern Múnich será el sábado de la próxima semana, enfrentando a Borussia Dortmund por el título de la Supercopa de Alemania. Ese compromiso se jugará en el Signal Iduna Park de Dortmund y será a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).

Kompany espera que todo el grupo esté disponible para ese compromiso, incluidos Kane y Olise, que se tardaron en llegar al haber disputado el Mundial 2026 hasta el partido por el tercer puesto.

Luis Díaz se perfila para ser titular, aún cuando esta temporada tendrá que trabajar para ganarse el puesto ante los nuevos fichajes. El guajiro llegó encendido al Bayern con dos goles en tres partidos disputados durante los amistosos de preparación.