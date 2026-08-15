Rodrigo Contreras fue claro y soltó anuncio sobre su futuro en Millonarios: “Llegó ayer”

Rodrigo Contreras está liderando la campaña de donación en Millonarios para las víctimas del terremoto. El delantero argentino hizo una invitación a todos los hinchas del cuadro albiazul y de paso habló sobre la renovación de su contrato, que se vence el próximo 31 de diciembre.

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Contreras llegó a Colombia en enero de este año y firmó contrato a préstamo hasta diciembre.

Ese vínculo está a pocos meses de terminar, lo que obliga a entablar negociaciones con Antofagasta para la extensión del préstamo o la ejecución de la opción de compra.

El delantero aseguró que hay novedades al respecto. “Mi representante llegó al país ayer. Creo que esta semana se juntará con el club y que se pueda avanzar para estar tranquilo y pensar en lo que va a ser mi futuro con Millonarios”, declaró en Win Sports.

Rodrigo Contreras quiere quedarse

Rodrigo Contreras tiene clara su postura. “Yo estoy muy feliz acá. Tuve un semestre muy bueno y hubo muchas opciones de salir, pero yo estoy en un lugar donde me siento cómodo y feliz”, apuntó.

A finales del semestre pasado, el goleador alcanzó a decir que estaba evaluando su posible salida por la falta que le hacían su esposa y su hijo. Afortunadamente, Millonarios logró convencerlo de quedarse y ahora intentará prolongar esa estadía por mucho tiempo más.

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“La gente me ha dado mucho cariño. Es muy difícil tener todo el impacto que tuve en tampoco tiempo. Soy un agradecido y estoy contento en Millonarios. Ojalá que sea por mucho tiempo, que pueda seguir representando a este equipo de la mejor manera y ayudar a conseguir grandes cosas”, añadió.

Con la camiseta del cuadro capitalino, Contreras ha disputado 29 partidos en total. Su balance es de 16 goles anotados y dos asistencias, cifras que lo catapultan como uno de los mejores delanteros de la Liga BetPlay.

En Millonarios saben que los goleadores son caros y por eso harán todos los esfuerzos económicos para retenerlo, aunque falta conocer la postura de Antofagasta de Chile.

Rodrigo Contreras celebra un gol ante Nacional. Foto: Colprensa

Por lo pronto, Rodrigo Contreras está enfocado en ayudar a los damnificados por el terremoto y ni siquiera piensa en la fecha de reanudación del campeonato local.

“Yo soy de los que piensa que no debe haber fútbol y que lo más importante hoy son los afectados. Con los muchachos conseguimos camiones y muchas cosas, Millonarios también donó una importante suma”, declaró al respecto.

Según el último comunicado oficial de la Dimayor, el próximo partido del cuadro embajador será el sábado 22 de agosto enfrentando a Águilas Doradas en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Dicho compromiso debería arrancar sobre las 2:00 de la tarde.