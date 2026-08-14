Dimayor oficializó: así se jugarían las fechas 6, 7 y 8 y partidos aplazados de Liga Betplay; no se descartan cambios

El fútbol colombiano no fue ajeno al terremoto que azotó al país durante las primeras horas del pasado lunes 10 de agosto. Las actividades en las canchas tuvieron que paralizarse debido al movimiento telúrico, que continúa aumentando el número de víctimas mortales y desaparecidos. Las donaciones y ayudas no se han hecho esperar durante la semana, y Colombia ha respondido masivamente al llamado.
Mientras avanzan las colectas y donaciones, la Dimayor sigue mirando qué hacer con su calendario y cronograma en los diferentes torneos. Primero se habló de aplazar las fechas de un día para otro, ese mismo lunes del terremoto. Luego se anunció la reanudación para el viernes 14 de agosto, pero finalmente se decidió aplazar todos los partidos y el FPC regresaría el próximo 19 de agosto.
En medio de estos aplazamientos por el terremoto, la Dimayor comienza a analizar cómo desarrollar el calendario de aquí a diciembre para definir un campeón, mientras surgen voces que prefieren que el fútbol colombiano no se juegue más por respeto a las víctimas y para priorizar la recuperación de los damnificados y las estructuras afectadas.
Por ejemplo, los estadios Pascual Guerrero de Cali, Hernán Ramírez Villegas de Pereira, Centenario de Armenia y Palogrande de Manizales sufrieron daños en sus cimientos y estructuras y deberán ser sometidos a observaciones especializadas y corregir las averías para evitar tragedias en las gradas. Mientras avanzan las ayudas y rescates, Dimayor anunció fechas y horarios para sus partidos.
Programación de la Dimayor - Liga Betplay
Aplazados
Miércoles, 19 de agosto
- Águilas Doradas vs. Llaneros (fecha 4) | Hora: 4:00 p.m (COL) - Estadio Cincuentenario
- Cúcuta vs. Internacional de Bogotá (fecha 2) | Hora: 6:00 p.m (COL) - Estadio General Santander
Fecha 6
Viernes, 21 de agosto
- Jaguares vs. Boyacá Chicó | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Jaraguay
- Alianza FC vs. Deportivo Pereira | Hora: 7:30 p.m (COL) - Estadio Armando Maestre
Sábado, 22 de agosto
- Águilas Doradas vs. Millonarios | Hora: 2:00 p.m (COL) - Estadio Cincuentenario
- Deportes Tolima vs. Bucaramanga | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Murillo Toro
- Santa Fe vs. América de Cali | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio El Campín
- Independiente Medellín vs. Cúcuta | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio Atanasio Girardot
Domingo, 23 d agosto
- Fortaleza vs. Atlético Nacional | Hora: 2:00 p.m (COL) - Estadio de Techo
- Deportivo Pasto vs. Llaneros | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Departamental Libertad
- Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio Palmaseca
- Junior vs. Once Caldas | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio Romelio Martínez
Fecha 7
Martes, 25 de agosto
- Cúcuta vs. Alianza FC | Hora: 8:00 p.m (COL) - Estadio General Santander
Miércoles, 26 de agosto
- Boyacá Chicó vs. Fortaleza | Hora: 4:00 p.m (COL) - Estadio La Independencia
- América de Cali vs. Junior | Hora: 6:20 p.m (COL) - Por definir
- Atlético Nacional vs. Deportivo Cali | Hora: 8:30 p.m (COL) - Estadio Atanasio Girardot
Jueves, 27 de agosto
- Llaneros vs. Millonarios | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio Belo Horizonte
- Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pasto | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio de Techo
Fecha 8
Sábado, 29 de agosto
- Jaguares vs. América de Cali | Hora: 4:35 p.m. (COL) - Estadio Jaraguay
- Junior vs. Santa Fe | Hora: 6:30 p.m. (COL) - Estadio Romelio Martínez
- Alianza FC vs. Atlético Nacional | Hora: 8:30 p.m. (COL) - Estadio Armando Maestre
Domingo, 30 de agosto
- Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó | Hora: 2:00 p.m. (COL) - Estadio Cincuentenario
- Independiente Medellín vs. Llaneros | Hora: 4:10 p.m. (COL) - Estadio Atanasio Girardot
- Millonarios vs. Internacional de Bogotá | Hora: 6:15 p.m. (COL) - Estadio El Campín
- Deportes Tolima vs. Cúcuta | 8:20 p.m. (COL) - Estadio Murillo Toro
Lunes, 31 de agosto
- Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira | 6:00 p.m. (COL) - Estadio Departamental Libertad
- Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga | 8:05 p.m. (COL) - Estadio Palmaseca
Martes, 1 de septiembre
- Fortaleza vs. Once Caldas | 8:00 p.m. (COL) - Estadio de Techot
Toda la programación está sujeta a cambios por temas del terremoto.