Gesto de Dávinson Sánchez resuena en Turquía: así fue el apoyo de Galatasaray a los damnificados por el terremoto en Colombia

Dávinson Sánchez se hizo sentir desde la distancia y respondió a la crisis que se vive en el país, luego del terremoto que afectó la zona suroccidental de Colombia el pasado 10 de agosto y afectó a departamentos como el Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda.

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Bien se sabe que Dávinson Sánchez es un líder en el camerino de la Selección Colombia. Su voz es clave en el grupo y con Néstor Lorenzo al mando ha podido fortalecer su influencia positiva. Pues bien, no solo eso, sino que ahora deja ver su carisma pese a la distancia y con Galatasaray mandó una voz de aliento a los damnificados.

Las cifras de víctimas mortales y desaparecidos va en aumento y se reportan serias afectaciones estructurales en universidades, colegios, edificios, casas de ciudades como Manizales, Pereira y Cali y municipios aledaños.

Dávinson Sánchez en Galatasaray Foto: Getty Images

Al conocer esta situación, Dávinson Sánchez se pronunció desde Turquía. Apenas comenzando la temporada con el Galatasaray, el defensor colombiano mostró su apoyo a los afectados, un gesto que tuvo eco en la prensa de Estambul, pues todos los jugadores del equipo salieron con camisetas alusivas al terremoto que afectó parte de la región donde creció el zaguero.

🇨🇴 Davinson Sanchez, karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarlarını selamladı.



🙏 Galatasaray takımı, Kolombiya’da yaşanan deprem felaketine destek yazısı içeren tişörtlerle ısınma çalışmalarında…#beINSPORTS #GSvÇRM pic.twitter.com/EvqXzoRhXN — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 14, 2026

Fue emotivo el gesto de ‘Dao’ con sus compañeros, demostrando que no olvida sus raíces y que lleva a sus paisanos en el corazón. No se ha confirmado si se unió a sus compañeros de la Selección Colombia que enviaron ayudas al Valle del Cauca, Chocó y Eje Cafetero por los daños ocasionados por el terremoto.

Dávinson con las víctimas del terremoto

En días pasados, Juan Camilo Portilla, mediocampista de la Selección Colombia, confirmó que estaba en conversaciones con otros jugadores de la Tricolor para enviar ayudas económicas a las víctimas del terremoto que azotó al país, entre ellos estaba Dávinson Sánchez.

“He estado hablando con algunos compañeros del Valle: Dávinson, Puerta (Gustavo) y otros para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar; ya nos están orientando en ese tema”, indicó Portilla en medios caleños.

Juan Camilo Portilla nació en Cali, mientras que Dávinson Sánchez es oriundo de Caloto (Cauca) y Gustavo Puerta de La Victoria (Valle del Cauca), zonas afectadas por el movimiento telúrico.

Dávinson Sánchez con Galatasaray ante Juventus en Champions. Foto: Getty Images

Otros colegas de ellos, se han pronunciado con ayudas también, por ejemplo Jhon Arias, quien envió aviones a Quibdó cargados de insumos y ayudas, así como Jhon Córdoba y James Rodríguez, quien convocó a sus seguidores a una donación.