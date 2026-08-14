Presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas extraordinarias para avanzar en la reconstrucción de Pereira

El Gobierno nacional anunció medidas extraordinarias para avanzar en la reconstrucción de la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda, tras la emergencia que afecta a la región. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que los recursos necesarios para recuperar viviendas, infraestructura y servicios afectados serán incluidos en el decreto de emergencia económica que se presentará la próxima semana.

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Durante una reunión de evaluación y seguimiento con el alcalde de Pereira, el gobernador de Risaralda y las autoridades locales y departamentales, el mandatario ratificó el compromiso del Gobierno nacional con la atención de la emergencia y con la etapa de reconstrucción.

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De La Espriella destacó que los requerimientos solicitados por las autoridades regionales ya han llegado al departamento y resaltó la entrega de ayudas humanitarias a los municipios afectados.

“90 toneladas de ayuda humanitaria a través de la oficina de la primera dama y seguimos enviando. No vamos a parar. Vamos a seguir trabajando”, señaló el jefe de Estado, quien además reconoció el trabajo de su esposa Ana Lucía Pineda en la coordinación de estas ayudas.

El presidente explicó que la emergencia requiere una respuesta especial por parte del Gobierno nacional. Anunció que el decreto de emergencia económica contemplará los recursos destinados a la recuperación de la ciudad y el departamento.

“Todo lo que requiere esta tierra maravillosa para su reconstrucción será incluido en la emergencia económica que presentaré la otra semana”, afirmó.

El Gobierno también anunció soluciones de subsidio de arriendo para las personas que perdieron sus viviendas. Aseguró que se trabajará en la reconstrucción de las casas afectadas, así como de dependencias públicas, escuelas y hospitales.

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El presidente calificó la situación como una “crisis terrible”, pero sostuvo que la emergencia también representa una oportunidad para la recuperación de la región. En ese sentido, hizo un llamado a trabajar de manera conjunta entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y la ciudadanía.

“Cuenten con que este Gobierno está con ustedes, no les vamos a dejar solos y vamos a seguir trabajando”, manifestó De La Espriella.

Al cierre de su intervención, el mandatario reiteró su respaldo a la región y afirmó que Pereira y Risaralda tendrán un papel fundamental en el proceso de reconstrucción. “Hoy, más que nunca, estoy firme por Risaralda, firme por Pereira y firme por la patria”, concluyó.