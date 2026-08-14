Mientras Pereira continúa atendiendo la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, la Alcaldía actualizó este viernes 14 de agosto la información sobre los puntos de albergue disponibles para las familias damnificadas.

De acuerdo con la actualización publicada por la administración municipal, permanecen habilitados el Ecoparque El Vergel, el Parque El Oso, el Parque Olaya, el Polideportivo Belalcázar, en el sector de Boston, y la Plazoleta Risaralda de la Villa Olímpica.

La Alcaldía pidió a las familias tener en cuenta la disponibilidad antes de desplazarse a estos lugares.

El Coliseo Mayor y el Estadio Mora Mora aparecen en la actualización con límite de aforo, por lo que la recomendación es dirigirse a los demás puntos habilitados.

La situación de los albergues hace parte de una emergencia que ha dejado graves afectaciones en la capital de Risaralda.

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En uno de sus primeros balances, publicado el 11 de agosto, se informó que la Alcaldía mantenía seis albergues habilitados y siete puntos de acopio para atender a los damnificados.

#PEREIRA 🇨🇴| FAMILIAS QUE LO PERDIERON TODO BUSCAN REFUGIO EN EL PARQUE LA LIBERTAD.



En el Parque La Libertad de Pereira, decenas de familias que perdieron sus viviendas en Villa Santana hallaron en este lugar un albergue improvisado ante la falta de espacio en los refugios… pic.twitter.com/iBFQHRof7O — MuyEnojado 🚨 (@MuyEnojadoSoy) August 13, 2026

La magnitud de la emergencia también quedó reflejada en los reportes publicados por SEMANA. La Alcaldía había informado entonces sobre 66 edificaciones con colapso total y 26 con colapso parcial, además de cientos de viviendas afectadas. También se mantenían las labores de búsqueda y rescate en distintos puntos de la ciudad.

En un balance posterior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgado el 13 de agosto, se reportaron 104 personas fallecidas en Risaralda, dentro de las 273 víctimas contabilizadas en todo el país hasta ese corte.

El balance nacional registraba además 3.826 personas heridas y 348 rescatadas durante las primeras 72 horas posteriores al terremoto.

Pereira fue una de las ciudades más golpeadas por el movimiento telúrico, que provocó daños importantes en su infraestructura.

SEMANA documentó, entre otros hechos, las afectaciones sufridas por el Aeropuerto Internacional Matecaña y recogió las declaraciones del alcalde Mauricio Salazar, quien describió la situación de la ciudad como crítica.

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Por ahora, la información más reciente de la Alcaldía de Pereira pone el foco en la atención de las familias que permanecen sin condiciones para regresar a sus viviendas.

La recomendación, especialmente para quienes necesitan alojamiento temporal, es acudir a los puntos que todavía cuentan con disponibilidad y evitar trasladarse a los sitios que ya alcanzaron el límite de aforo.