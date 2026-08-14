Agencia coreana instala puntos de acopio en Bogotá tras el devastador terremoto en Colombia

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea inició una campaña de recolección de ayudas destinadas a la población afectada por el sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. La entidad adscrita al Gobierno coreano habilitó puntos de recepción en Bogotá, con el propósito de acopiar tanto aportes económicos como insumos en especie entregados por la ciudadanía.

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Los lugares dispuestos para la recepción de las ayudas se concentran en dos sectores del norte de la ciudad de Bogotá. El primer punto funciona en el Centro Comercial Andino, en la calle 84A con carrera 12, mientras que la segunda sede opera en la estructura comercial de Centro 93, ubicada sobre la calle 93 con carrera 15.

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Ambas instalaciones mantienen atención continua al público durante la totalidad de la jornada hasta las seis de la tarde. Los representantes de la agencia instaron a la ciudadanía a acudir con celeridad a estos puntos para entregar los aportes requeridos en el marco de la contingencia desatada tras la emergencia sísmica en el territorio nacional.

Canales de distribución y respuesta de la ciudadanía

Respecto a las dinámicas de recepción y el flujo de donantes, voceros de la entidad asiática ofrecieron detalles sobre el desarrollo del operativo.

Desde la Agencia de Cooperación Internacional de Corea explicaron: “Estamos recibiendo donaciones en especie y económicas para atender la contingencia; las personas están respondiendo de manera afirmativa, pero requerimos mayor cantidad de insumos para enviar a los territorios golpeados”.

En el centro comercial Andino, en Bogotá, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) está recibiendo donaciones en especie y económicas, que serán destinadas a las zonas menos priorizadas tras el terremoto en Colombia. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/bGng1o1L5J — Revista Semana (@RevistaSemana) August 14, 2026

En relación con la asignación de los elementos recolectados, la entidad precisó el esquema geográfico que regirá la entrega de los aportes. Las ayudas serán remitidas directamente a las zonas con menor nivel de priorización por parte del Gobierno nacional, buscando atender a las poblaciones que presentan restricciones en el acceso a la asistencia estatal inmediata.

Apoyo institucional y continuidad de las labores de asistencia

El subdirector de la entidad gubernamental acompañó la jornada presencial en los módulos de acopio para supervisar el proceso de recepción. Desde la Agencia de Cooperación Internacional de Corea destacaron la solidaridad manifestada por la población bogotana, al tiempo que recalcaron la importancia de mantener la afluencia de donantes durante el horario fijado para la jornada de acopio.

Las autoridades encargadas del operativo reiteraron que el canal permanecerá activo durante todo el día en los puntos señalados. El equipo de la delegación coreana continuará coordinando la logística de embalaje y posterior traslado para asegurar que los elementos acopiados lleguen a las comunidades que registran mayores afectaciones tras el movimiento telúrico.