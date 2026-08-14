Cerca de 1 millón de vehículos saldrán de Bogotá en el puente de la Asunción: así se prepara la ciudad para el Plan Éxodo

La Alcaldía Mayor de Bogotá se prepara para un nuevo fin de semana de movilidad en la capital, con el comienzo del puente festivo de la Asunción de la Virgen.

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Para ello, la Secretaría Distrital de Movilidad estará preparada para atender el movimiento de miles de viajeros que estarán presentes en las calles de la ciudad.

Teniendo en cuenta esto, el distrito implementará el Plan Éxodo y Retorno, con presencia permanente en los principales corredores de salida y entrada a la ciudad, además de un despliegue de 300 personas en la vía, entre ellas Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, que ayudarán en la circulación.

Se estima que para este fin de semana, 979.304 vehículos saldrán de Bogotá y 1.006.461 ingresarán a la ciudad. Debido a esto, las autoridades y entidades de tránsito realizarán monitoreo permanente, gestión del tráfico y atención de las novedades que afecten la movilidad.

Las autoridades llaman a respetar las normas de tránsito en medio del alto flujo de viajeros. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Como parte del Plan, la Alcaldía implementará medidas especiales de gestión del tráfico, entre ellas el reversible de la Carrera Séptima los días domingo y lunes a partir de las 4:00 p.m., además de coordinar con las autoridades de municipios aledaños.

Así será el Pico y Placa Regional durante el Plan Retorno

Con motivo del regreso de miles de usuarios para este lunes 17 de agosto, el distrito implementará la medida del Pico y Placa Regional para todos los vehículos que vayan a ingresar a Bogotá por medio de los nueve corredores habilitados.

Los horarios en los que regirá la restricción de movilidad serán de la siguiente manera:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Los corredores de la capital en donde aplicará esta medida son:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Calle 13.

Avenida Calle 80.

Avenida Carrera Séptima.

Avenida Boyacá – vía al Llano.

Vía Suba-Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

La Alcaldía hace un llamado a los ciudadanos que vayan a regresar a Bogotá durante esta fecha a programarse con antelación y verificar cuál es el horario correspondiente a su placa, de esta forma evitando alguna clase de contratiempo.

Asimismo, las autoridades señalan que quienes no acaten las órdenes emitidas y transiten en horarios prohibidos recibirán una sanción económica.