La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur comenzó oficialmente su fase de construcción tras la firma del acta de inicio entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur S. A. S.

La obra busca reducir la congestión en la Autopista Sur y mejorar la conexión entre Bogotá, Soacha y Sibaté.

Se confirma fecha de inicio de las obras del proyecto ALO Sur; se articulará con el Metro de Bogotá

La construcción se ejecutará por fases durante los próximos cuatro años

La construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur dio un paso definitivo.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur S. A. S. firmaron el acta de inicio que autoriza el comienzo de las obras de uno de los proyectos viales más esperados para mejorar la movilidad entre Bogotá y el sur de Cundinamarca.

La firma del documento marca el cierre de la etapa de preconstrucción y el inicio oficial de la ejecución.

Esta será una obra que busca convertirse en una alternativa a la Autopista Sur, corredor por el que diariamente circulan miles de vehículos particulares, buses y transporte de carga.

El proyecto hace parte del programa de concesiones de quinta generación (5G) y contempla una inversión cercana a 1,96 billones de pesos.

Su propósito es fortalecer la conectividad entre Bogotá, Soacha y Sibaté, además de facilitar el transporte de mercancías hacia el centro del país, según informó la ANI.

La ALO Sur tendrá una longitud aproximada de 24,5 kilómetros, conectando el sector de Chusacá, en Sibaté, con la calle 13, en Bogotá.

El corredor combinará tramos nuevos con la rehabilitación de vías existentes para conformar una doble calzada de alta capacidad.

El proyecto también incluye la construcción de 46 puentes, dos grandes intersecciones, ciclorrutas, andenes, una alameda y zonas verdes.

Además, dejará espacio para un futuro sistema de transporte masivo, con el objetivo de integrar diferentes modos de movilidad.

Las autoridades consideran que esta infraestructura permitirá distribuir mejor el tráfico de ingreso y salida de la capital.

De esta manera se reducirá la presión sobre la Autopista Sur y otros corredores que presentan congestión permanente.

Damos inicio a las obras de la Avenida ALO Sur, un proyecto que fortalecerá la conexión entre Bogotá, Soacha y la región, beneficiando la movilidad de millones de personas y que transformará la movilidad en el sur de Bogotá, uno mas de los homenajes del Gobierno del Cambio en el… pic.twitter.com/aAgC3cZYoC — Mafe Rojas (@maferojas) August 5, 2026

Las primeras obras ya tienen cronograma

Con la firma del acta de inicio comenzarán las intervenciones en las primeras unidades funcionales del proyecto.

Estas comprenden trabajos entre Canoas y el puente sobre el río Bogotá, así como nuevos tramos que conectarán con la avenida Bosa, la avenida de las Américas y la calle 13.

La ANI explicó que la construcción se desarrollará durante los próximos cuatro años.

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Como parte del plan de ejecución, primero entrará en funcionamiento la calzada oriental mientras avanzan las obras en la occidental.

Esto, con el fin de mantener la movilidad durante el desarrollo del proyecto.

La ANI estima que la nueva vía permitirá disminuir los tiempos de viaje entre Bogotá y los municipios del sur de Cundinamarca, mejorar el tránsito del transporte de carga y aumentar la capacidad de uno de los accesos más importantes a la capital.

Además del impacto en movilidad, la obra busca fortalecer la competitividad logística de la región, facilitar la conexión con corredores nacionales y mejorar la seguridad vial.

Con la firma del acta de inicio, la ALO Sur deja de ser un proyecto en planeación para convertirse en una realidad en ejecución.