Se confirma fecha de inicio de las obras del proyecto ALO Sur; se articulará con el Metro de Bogotá

En los últimos años, la capital ha impulsado obras de gran escala como la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Transmilenio por la 68, el Corredor Verde por la Séptima o la ampliación de la AutoNorte, las cuales prometen ser grandes alternativas para la movilidad urbana.

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La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) ha sido uno de los proyectos más estirados de la historia de la ciudad, ya que su concepción se dio en el año 1961, en el “Plan Vial Piloto del Distrito Especial de Bogotá”. Para 1998, la ciudad le otorgó el nombre que persiste hasta nuestros tiempos, sin embargo, fue hasta 2021 que se adjudicó el contrato de diseño, construcción y operación por 30 años de uno de los tramos de la avenida.

En ese contexto, se confirmó que las obras del proyecto ALO Sur iniciarán en agosto de 2026, luego de la firma de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario encargado. Este acuerdo permite destrabar el proyecto y garantizar su articulación con el sistema del metro.

ALO SUR Foto: ALO SUR SAS

Según explicó el presidente de la ANI, Óscar Torres, la fase de construcción tendrá una duración estimada de cuatro años. El proyecto contempla la construcción de un corredor vial en doble calzada de aproximadamente 24,5 kilómetros, que conectará la intersección de Chusacá con la calle 13, además de incluir la rehabilitación del corredor existente desde el año 2009.

Uno de los puntos clave del acuerdo es la integración del proyecto ALO Sur con la Primera Línea del metro, específicamente en sectores donde ambas infraestructuras coinciden. Esto implicará la ejecución de obras adicionales y ajustes técnicos que serán asumidos por el concesionario.

Se proyecta que esta articulación se dé en el sector del antiguo botadero Gibraltar y el concesionario ALO Sur S.A.S. asumiría el costo de los estudios, diseños, obras, operación y mantenimiento que implique esta articulación.

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La ejecución del proyecto se realizará de manera gradual. En los dos primeros años se prevé la entrega de la calzada oriental, que operará en doble sentido mientras avanzan las obras restantes. Posteriormente, en los siguientes dos años, se completará la calzada occidental y el resto de la infraestructura.

“El proyecto ALO Sur contará con los estudios y diseños de todo el proyecto implementados con la normatividad vigente en los componentes de señalización vial y sistemas de contención vehicular”, señaló Torres.

A su vez, confirmó que el proyecto incluye la construcción de puentes, estructuras a desnivel, drenajes, alamedas peatonales y ciclorrutas, lo que busca complementar la funcionalidad del corredor más allá del tránsito vehicular.

El proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente tramo sur – ALO SUR”, está ubicado en los municipios de Soacha, Mosquera y Sibaté Foto: ALO SUR SAS

Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) modificó la licencia ambiental de la ALO, en el tramo comprendido desde el estribo norte del puente sobre el Río Bogotá hasta la intersección con la Calle 13 en Bogotá, cuya longitus aproximada es de 9.5 km.

Por ello, el proyecto ha recibido la luz verde y podrá avanzar dentro de las reglas de la corporación, tal como lo mencionó su director general, Alfred Ballesteros: “Claramente el ambiente siempre será la prioridad, pero también garantizar y facilitar el desarrollo de las ciudades y las soluciones a las problemáticas de la movilidad, es parte de la responsabilidad de las instituciones estatales".