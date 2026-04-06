Alcaldía de Bogotá dio cifras de avance del Metro: “En la recta final”

El proyecto de infraestructura más ambicioso del país continúa avanzando y ya supera las tres cuartas partes de ejecución. La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un progreso general del 75,50 % al cierre de marzo de 2026, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que la obra entra en una etapa definitiva para su culminación.

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El anuncio se realizó el pasado 3 de abril, en medio de un balance que evidencia el ritmo sostenido de construcción en diferentes puntos de la ciudad. Actualmente, los trabajos se extienden a lo largo de 23,9 kilómetros, desde el suroccidente en Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, atravesando importantes localidades de la capital.

El Metro de Bogotá entra en la recta final. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Marzo, mes de avances significativos en el proyecto Metro. Seguimos trabajando para que esta obra siga avanzando. A 31 de marzo, el metro llegó a 75,50 %. Es decir, ya superamos las tres cuartas partes del proyecto. El Metro entra así en la recta final”, expresó el mandatario.

En distintos corredores viales como la avenida Villavicencio, la Primero de Mayo, la NQS, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas, ya se pueden observar estructuras elevadas y estaciones en desarrollo. En total, serán 16 estaciones, de las cuales 10 tendrán conexión directa con el sistema TransMilenio, lo que permitirá integrar diferentes modos de transporte en la ciudad.

Uno de los hitos más importantes registrados durante marzo fue la construcción de 12 kilómetros de viaducto, una cifra que refleja el avance físico de la obra y su impacto en el paisaje urbano. Estas estructuras, que sostendrán el sistema elevado, ya son visibles en varias zonas y marcan el progreso tangible del proyecto.

A este avance se suma la llegada de material rodante al país. Nueve de los 30 trenes que conformarán la flota ya se encuentran en Colombia.

El más reciente arribó el 25 de marzo al puerto de Cartagena y posteriormente será trasladado al patio taller ubicado en Bosa, donde se realizarán pruebas y alistamientos. Estos trenes, completamente automáticos, representan uno de los componentes clave para la futura operación del sistema.

Obras del Metro de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

Detrás de este megaproyecto trabajan cerca de 15.000 personas en distintos frentes de obra. La magnitud del equipo humano refleja la complejidad de una construcción que se desarrolla de manera simultánea en múltiples puntos de la ciudad. Uno de los trabajadores, identificado como Erasmo, resaltó el compromiso del personal con el avance continuo de las obras: “Acá trabajamos día y noche para que la obra avance”.

El impacto del metro ya se hace evidente en localidades como Kennedy, Puente Aranda, Chapinero y Teusaquillo, entre otras, donde columnas y estructuras elevadas comienzan a formar parte del entorno urbano. Para muchos ciudadanos, estos cambios representan la materialización de un proyecto esperado durante décadas.

¿Por dónde van a pasar la primera y segunda línea del Metro de Bogotá?

Con el avance actual, la Línea 1 del Metro se acerca cada vez más a su fase de operación comercial, consolidándose como una apuesta clave para transformar la movilidad en Bogotá y mejorar la calidad de vida de millones de habitantes.