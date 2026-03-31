En la tarde de este lunes, la Alcaldía de Bogotá puso en operación uno de los puentes vehiculares más importantes de la capital del país. El alcalde Carlos Fernando Galán fue el encargado de estar en la inauguración de este importante tramo vial.

¿Por dónde van a pasar la primera y segunda línea del Metro de Bogotá?

“Estamos en uno de los puntos que marcan la transformación que está teniendo Bogotá, en este punto confluye la construcción del Metro, la estación 7 y la troncal de la 68. Hoy habilitamos el puente sur de la avenida Primero de Mayo con 68, su construcción duró 20 meses. Esta es una de las obras complementarias de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

#AEstaHora En compañía del alcalde @CarlosFGalan de la @SectorMovilidad Claudia Dia y del director del @idubogota Orlando Molano, pusimos en servicio el nuevo puente vehicular de la Av. Primero de Mayo con av. 68.



El Metro nos conecta!!! #AquíSíPasa pic.twitter.com/tc1MeeurGF — Leonidas Narvaez (@JoseLeoNarvaezM) March 30, 2026

La nueva megaestructura optimizará la movilidad del tráfico vehicular que circula por el suroccidente de la ciudad, y acompañará al puente ubicado en el costado norte que fue puesto en operación el pasado 21 de junio de 2024.

Se trata de un punto estratégico de movilidad que permitirá que el tráfico mixto confluya con el viaducto del Metro y la estación 7, la troncal 68 de TransMilenio, ciclistas y peatones.

Características del puente

Tiene una longitud total de 446 metros, 4 apoyos y una longitud central de 125 metros; en su construcción participaron cerca de 300 personas del concesionario Metro Línea 1.

Su parte más alta se eleva a los 9.85 metros de altura, y permitirá a los vehículos de tráfico mixto desplazarse por la avenida Primero de Mayo en sentido occidente-oriente.

“Este puente se construyó con el método de voladizos sucesivos, tiene tres carriles, dos de ellos los habilitamos hoy, el restante queda pendiente porque las obras de la estación 7 continúan. Este es un hito importante que demuestra cómo avanzan de manera sólida las obras del Metro de Bogotá”, añadió el mandatario, quien a su vez recordó que la Línea 1 ya supera el 73 % de ejecución y los 12 kilómetros de viaducto.

Esta obra se trabaja en apoyo del metro de la ciudad. Foto: Metro de Bogotá

Durante la etapa de diseño del proyecto, la construcción de los nuevos puentes, en la intersección de la Primero de Mayo con 68, surgió como una solución técnica y eficiente que permitiera darle continuidad al viaducto de la L1MB en este sector.

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La movilidad de la zona será complementada por los trenes de la L1MB, que pasarán por el viaducto a 14 metros de altura por la mitad de estos dos puentes, y los buses articulados del TransMilenio que se desplazarán por debajo de ellos de norte a sur, y viceversa.

“El proyecto Metro va bien, hoy habilitamos este puente que va a facilitar la movilidad en este sector de la ciudad; en este punto que llamamos el pulpo también confluyen las obras del grupo 1 de la 68, que recibimos en 0 % y ya alcanzan el 39 %”, añadió el alcalde Galán.