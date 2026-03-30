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Dueño del taxi usado en el secuestro de Diana Ospina coincide con el del caso del profesor Neill Cubides: Galán contó todo

Galán respondió si el dueño del taxi será judicializado por las autoridades.

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Redacción Nación
30 de marzo de 2026, 10:28 a. m.
Carlos Fernando Galán, Diana Ospina y Neill Cubides.
Carlos Fernando Galán, Diana Ospina y Neill Cubides. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API / Foto 3: API

Poco a poco las autoridades han ido esclareciendo el caso de Diana Ospina, la mujer que fue secuestrada por varias horas en Bogotá y a la que le robaron dinero de sus cuentas bancarias en medio del denominado paseo millonario.

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Dos hermanos fueron capturados y enviados a prisión después de aceptar su responsabilidad por lo ocurrido con la víctima, aunque aún faltan otras personas por identificar.

Hay un dato que ha llamado la atención y que dejaría en evidencia una relación del caso de Ospina con el del profesor Neill Cubides, quien fue asesinado en un hecho similar.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el propietario del taxi en el que fue secuestrada la mujer también es dueño del carro amarillo en el que se perpetró el crimen del docente en el mes de enero.

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“El propietario del taxi utilizado en el secuestro de Diana Ospina y el propietario en el secuestro y asesinato de Neill Cubides es el mismo. Eso hace parte de la investigación y esperamos que llegue a una consecuencia legal”, manifestó.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre tendría más de 30 taxis matriculados en Bogotá y que, por lo mismo, prestan el respectivo servicio a los ciudadanos.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el alcalde Galán no precisó si esta persona será judicializada, pues por el momento se trata de confirmar si, más allá de ser el dueño de los vehículos, tiene alguna complicidad con los delincuentes.

https://www.semana.com/nacion/articulo/se-alteraron-y-se-pusieron-mas-agresivos-los-nuevos-detalles-sobre-el-paseo-millonario-contra-diana-ospina/202627/

En el caso de Diana Ospina, según dijo, se tiene evidencia de que en los hechos materiales participaron cuatro personas; dos de ellas son los hoy capturados y hay otras dos que están siendo buscadas por las autoridades.

El mandatario advirtió que se exponen a una pena de hasta 24 años de cárcel. “Seguimos en la siguiente fase de la investigación apoyando a la Policía para que se lleguen a los otros dos y a todos los demás”, indicó.

También ante la justicia hay que llevar al propietario del taxi porque lo que evidenciamos es que hay una falla en vigilar y controlar quiénes son los que están manejando (…) No pueden lavarse las manos y es evidente que el hecho de que haya dos casos demuestra una grave falencia sobre a quiénes les están entregando los vehículos”, añadió.

Los responsables del paseo millonario fueron enviados a la cárcel
Estos son los hermanos que participaron en el secuestro de la mujer. Foto: Policía Nacional

Por el momento, las pesquisas siguen adelante y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos resultados.

Además, hay que recordar que, por el asesinato del profesor Neill Cubides, la Fiscalía ya confirmó la captura de cuatro personas, aunque no se descarta que haya más involucrados.