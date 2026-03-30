Caso Diana Ospina: Policía destapó jugada que intentaron hacer los hermanos Cardozo para evitar ser capturados

Esta mañana de lunes, 30 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles sobre la captura de dos hermanos que estarían implicados en el secuestro de Diana Ospina el pasado 22 de febrero, luego de que ella saliera de un club nocturno ubicado en la localidad de Chapinero y tomara un taxi que pasaba por el lugar para que la llevara a su casa.

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En cuanto a los capturados, se trata de Diego Armando Cardozo, alias Pachanga, de 33 años, quien se encontraba cumpliendo medida preventiva domiciliaria por el delito de hurto, de la cual ya había pagado tres años de condena en centro carcelario, y Juan Pablo Cardozo, alias Pablito, de 21 años, quien, de acuerdo con la Policía, habría salido de la cárcel hace seis meses.

En la rueda de prensa de este lunes 30 de marzo, la Policía Metropolitana entregó detalles sobre la captura de los hermanos Cardozo y destapó la jugada que intentaron hacer para evitar ser capturados.

“Durante la investigación, se logró determinar que estos delincuentes realizaron diferentes acciones para evitar su captura, como cambiar de residencia cada cuatro o c días, no portar documentos que los pudieran identificar, evitar el uso de redes sociales y utilizar celulares con números internacionales”, reveló la Policía Metropolitana de Bogotá.

En la imagen, los hermanos Cardozo en poder de la Policía. Foto: Policía Nacional

Además, de acuerdo con las autoridades, alias Pablito fue el conductor del taxi y perfilador de Ospina, una vez esta salió del establecimiento comercial, esa madrugada del 30 de marzo.

Para tratar de desviar las investigaciones, alias Pablito se presentó al día siguiente del secuestro y hurto de Ospina ante el Gaula de la Policía, donde entregó declaraciones falsas en un intento de evadir responsabilidades.

“Estas maniobras no evitaron que la pericia de los investigadores del grupo Gaula les permitiera llegar hasta las localidades de Kennedy y San Cristóbal, donde fueron capturados en vía pública; les fueron hallados dos celulares, donde se obtendrán más pruebas de su accionar criminal”, resaltaron.

Así mismo, se informó que los hermanos Cardozo habían asumido que Ospina tenía una alta suma de dinero, lo que desencadenó su secuestro por 43 horas, mientras le sustraían aproximadamente 50 millones de pesos en diferentes entidades financieras.

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Al final, tras la presión ejercida por la Policía y las autoridades distritales, decidieron abandonarla en la vía Choachí, donde fue ubicada por la zona de atención del sector.

Desde la Metropolitana también indicaron que los hermanos Cardozo cuentan con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.

Por lo tanto, un juez les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.