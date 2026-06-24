Andrea Serna confesó el drama que vivió tras diagnóstico de cáncer: “Por años evité usar la palabra”

La reconocida presentadora colombiana Andrea Serna compartió públicamente los detalles del proceso de salud que vivió hace más de diez años, cuando fue diagnosticada con una afección en la tiroides. A través de un video en sus redes sociales, la conductora de televisión explicó cómo se detectó la anomalía, el tratamiento médico al que se sometió y la perspectiva psicológica con la que afrontó la situación en ese momento de su vida.

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De acuerdo con las declaraciones publicadas por la presentadora en sus redes sociales, el descubrimiento de la enfermedad no se dio por síntomas directamente asociados a la glándula tiroides, sino de manera incidental. Serna relató que en esa época acudió a un centro médico de urgencias debido a intensos dolores cervicales que afectaban su movilidad diaria.

“Yo sufría muchísimo por esa época de dolores en el cuello, ya lo he aprendido a manejar, pero amanecía bloqueada, mirando para el piso; me fui para urgencias”, explicó la comunicadora.

Fue durante los exámenes diagnósticos para evaluar la columna cervical, específicamente en una resonancia, donde el cuerpo médico identificó la presencia de nódulos en la tiroides. Serna aclaró que este hallazgo no guardaba relación con los dolores musculares o articulares que motivaron su consulta inicial.

Tras la detección de los nódulos, la recomendación inicial de los especialistas fue realizar un seguimiento estricto mediante ecografías periódicas de cuello para evaluar cualquier cambio en las dimensiones o características de las masas. Durante este período de observación, la presentadora quedó embarazada de su hija Emilia, por lo que el proceso continuo de monitoreo se extendió hasta después del parto.

Una vez concluida la etapa de gestación, los controles médicos posteriores mostraron alteraciones que llevaron a los médicos a ordenar dos biopsias consecutivas. Los resultados del segundo procedimiento confirmaron que se trataba de una neoplasia papilar de tiroides, el tipo de carcinoma más frecuente en este órgano glandular.

Como consecuencia del diagnóstico, hace aproximadamente diez años, Serna fue intervenida quirúrgicamente para realizarle una tiroidectomía total, es decir, la extirpación completa de la glándula tiroides.

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Uno de los aspectos que más relevancia tuvo en el testimonio de la conductora de Caracol Televisión fue la postura que asumió frente a la terminología de la enfermedad. Serna manifestó que durante un largo periodo prefirió utilizar de manera estricta el diagnóstico clínico en lugar del término generalizado.

“Por años evité usar la palabra cáncer, siempre he preferido el término, digámosle así, técnico: neoplasia papilar de tiroides, que es básicamente lo mismo. Y lo he hecho, y lo hacía mucho más antes, no tanto por ocultar la realidad, sino porque energéticamente así le resto poder”, afirmó. Según su relato, esta decisión formó parte de una estrategia personal y de gestión mental para afrontar el proceso de recuperación sin añadir una carga emocional o de estrés adicional a su cotidianidad.