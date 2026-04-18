¿Por qué Andrea Serna no tuvo un segundo hijo? La presentadora destapó la verdad

Andrea Serna, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, abrió su corazón en una conversación íntima en la que dejó ver una faceta más personal de su vida y, en especial, de su trabajo como madre.

En entrevista para el pódcast Geniales y mayores (que yo), de Caracol Radio, conducido por Vanessa de la Torre, habló sin filtros sobre la maternidad y, en particular, sobre la razón por la que no tuvo un segundo hijo.

La famosa presentadora reveló el motivo por el que decidió no tener más hijos. Foto: Foto: Instagram @desafiocaracol

Lejos de los reflectores y de los formatos en los que suele aparecer, la presentadora reflexionó sobre algunos cambios que tuvo que hacer en su vida al tomar la decisión de convertirse en madre.

“Fue un antes y un después. Absolutamente. En todos los sentidos”, confesó, dejando claro que la maternidad transformó por completo su manera de ver el mundo, pues no solo se enfrentó a varios cambios en su rutina diaria, sino también a un proceso profundo en el que descubrió nuevas emociones y facetas de sí misma.

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En su relato, Andrea destacó cómo esta experiencia la llevó a desarrollar cualidades como la paciencia, la tolerancia y la serenidad, incluso en los momentos más retadores.

La caldense explicó que, junto a su esposo tomaron la decisión de que la dinámica familiar y laboral girara en torno a su hija, pues es su prioridad y disfrutan cada día que pueden permanecer a su lado: “Nuestras agendas están volcadas a ella y nos sentimos felices de que sea así”.

@caracolradio GenialesYMayores | Esta semana, en GenialesyMayores que yo, conversamos con la modelo y presentadora Andrea Serna (@andreasernafotos ). Detrás de la figura pública hay también una mujer y una mamá que ha sabido apostarle al cambio, equilibrar su vida familiar y profesional, y sostener una carrera con autenticidad, serenidad, y muchísima disciplina. Hablamos con ella sobre la manera en que cuida su salud física y mental; y también sobre sus aprendizajes como madre y esposa. Síganos, escúchenos y véanos en Spotify y YouTube. Dirige @vanesssadelatorre con el apoyo de @colsubsidiooficial ♬ sonido original - Caracol Radio - Caracol Radio

La razón por la que Andrea Serna no tuvo otro hijo

En medio de esta conversación, surgió la pregunta que muchos de sus seguidores se han hecho durante años: ¿por qué no tuvo un segundo hijo? y la respuesta, lejos de ser tajante, reflejó un proceso emocional y personal que vivió la presentadora a lo largo de varios años.

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“Tengo como una confusión en esa parte cuando lo intento pensar porque siento que en algún momento dije: ‘si pasa, pasa’ y al no suceder dije: ‘esto está perfecto’, entonces siento que está bien, que somos una familia chiquita”.

Finalmente, Andrea dejó en claro que se siente completamente feliz y en paz con la forma en la que está conformada su familia, pues han construido una dinámica que les permite disfrutar de la maternidad y paternidad, sin dejar de lado sus sueños y obligaciones.