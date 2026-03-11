Gente

Andrea Serna se mostró preocupada y lanzó alerta relacionada con ‘El Desafío’: “Cuidado”

La presentadora del Canal Caracol rompió el silencio en sus redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de marzo de 2026, 5:14 p. m.
La presentadora del programa del Canal Caracol se pronunció en sus redes sociales.
La presentadora del programa del Canal Caracol se pronunció en sus redes sociales. Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI - Getty Images

Con el paso de los años, El Desafío se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana, pues tras más de dos décadas al aire, el reality deportivo de Caracol Televisión continúa dominando el prime time y manteniendo interesada a una audiencia que sigue de cerca las intensas competencias.

En las últimas horas, Andrea Serna, la presentadora principal de la producción, se manifestó en sus redes y lanzó una advertencia directamente dirigida a los seguidores del formato.

Andrea Serna advirtió sobre falta grave en El Desafío Siglo XXI
Andrea Serna hizo advertencia relacionada con 'El Desafío'. Foto: Caracol Televisión

El ciclo de 2026 llegó a su final el pasado martes 17 de febrero y dejó como ganadores a Zambrano y Myrian, una dupla que logró destacarse por su rendimiento en las pruebas y exigencia en las pruebas.

Sin embargo, pese a haber salido del aire, el programa aún sigue generando conversación entre los televidentes, pues surgió una situación que encendió las alertas entre la producción y la presentadora.

Gente

Filtran el nombre del periodista que llegaría a ‘La Red’ tras la salida de Juan Carlos Giraldo

Gente

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió dura publicación tras 7 meses de su muerte: “Viviré mi vida”

Gente

Jesús Navarro, vocalista de Reik, hospitalizado: lo que se sabe sobre su estado de salud y la cancelación de sus conciertos

Gente

Carolina Ramírez habló sobre final de Yeimy en ‘La reina del flow 3’ y expuso verdad: “Nunca me lo dijeron”

Gente

Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, destapó cómo se conoció con el famoso director y aclaró detalle

Gente

Él es el rey más rico del mundo: tiene millonaria fortuna, 17.000 casas, 38 aviones privados, coches y barcos lujosos

Gente

Laura Gallego, exseñorita Antioquia, criticó a Iván Cepeda por elegir a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial

Gente

Andrea Serna anunció movida radical en el ‘Desafío Siglo XXI’ y eliminación causó desconcierto: “Dejan de existir”

Gente

Andrea Serna dio inesperada noticia del Desafío Siglo XXI tras entregar millonario premio: “Llegó el momento”

Gente

Andrea Serna reveló detalles de lo que vive en el ‘Desafío Siglo XXI’; generó reacciones: “No quiere decir que sea fácil”

Andrea Serna cumplió importante requisito para la pensión; esto dijo la presentadora del ‘Desafío siglo XXI’

A través de las redes sociales oficiales del Desafío, el equipo del reality advirtió sobre la circulación de supuestas convocatorias para una nueva temporada, las cuales no tendrían relación con el programa.

Según explicaron, algunas personas estarían utilizando el nombre del formato para realizar anuncios engañosos con el objetivo de obtener dinero o información personal de quienes sueñan con participar en el popular programa. Ante este panorama, la producción lanzó un mensaje claro para evitar posibles estafas.

Andrea Serna preocupó a sus seguidores con reciente publicación.
Andrea Serna preocupó a sus seguidores con reciente publicación. Foto: Instagram @andreasernafotos

“No entregues datos, ni dinero. Infórmate solo en nuestras cuentas oficiales”, señalaron desde los canales digitales del programa, recordando que cualquier proceso de inscripción o convocatoria siempre se comunica exclusivamente por medios oficiales.

Horas después de que se conociera la advertencia del programa, Andrea Serna también decidió pronunciarse públicamente sobre el tema. La presentadora explicó que incluso han circulado piezas audiovisuales manipuladas que buscan hacer creer que ella misma está anunciando una nueva temporada.

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, hizo inesperada confesión y generó fuertes comentarios

“En otros temas, no sé si les ha llegado información sobre un nuevo Desafío. Tiene look de campaña, una edición en la que, usando recortes de mi voz e imagen, pareciera que estoy anunciando que un nuevo Desafío está por comenzar. Por favor, cuidado, sé que muchísimas personas están ilusionadas con participar en algún momento, pero que esto les permita ver con claridad cuál es la información real. Por ahora no hay convocatorias abiertas, mucho menos con algún costo”, afirmó la presentadora.