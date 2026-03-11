Andrea Serna se mostró preocupada y lanzó alerta relacionada con ‘El Desafío’: “Cuidado”

Con el paso de los años, El Desafío se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana, pues tras más de dos décadas al aire, el reality deportivo de Caracol Televisión continúa dominando el prime time y manteniendo interesada a una audiencia que sigue de cerca las intensas competencias.

En las últimas horas, Andrea Serna, la presentadora principal de la producción, se manifestó en sus redes y lanzó una advertencia directamente dirigida a los seguidores del formato.

Andrea Serna hizo advertencia relacionada con 'El Desafío'. Foto: Caracol Televisión

El ciclo de 2026 llegó a su final el pasado martes 17 de febrero y dejó como ganadores a Zambrano y Myrian, una dupla que logró destacarse por su rendimiento en las pruebas y exigencia en las pruebas.

Sin embargo, pese a haber salido del aire, el programa aún sigue generando conversación entre los televidentes, pues surgió una situación que encendió las alertas entre la producción y la presentadora.

Andrea Serna cumplió importante requisito para la pensión; esto dijo la presentadora del ‘Desafío siglo XXI’

A través de las redes sociales oficiales del Desafío, el equipo del reality advirtió sobre la circulación de supuestas convocatorias para una nueva temporada, las cuales no tendrían relación con el programa.

Según explicaron, algunas personas estarían utilizando el nombre del formato para realizar anuncios engañosos con el objetivo de obtener dinero o información personal de quienes sueñan con participar en el popular programa. Ante este panorama, la producción lanzó un mensaje claro para evitar posibles estafas.

Andrea Serna preocupó a sus seguidores con reciente publicación. Foto: Instagram @andreasernafotos

“No entregues datos, ni dinero. Infórmate solo en nuestras cuentas oficiales”, señalaron desde los canales digitales del programa, recordando que cualquier proceso de inscripción o convocatoria siempre se comunica exclusivamente por medios oficiales.

Horas después de que se conociera la advertencia del programa, Andrea Serna también decidió pronunciarse públicamente sobre el tema. La presentadora explicó que incluso han circulado piezas audiovisuales manipuladas que buscan hacer creer que ella misma está anunciando una nueva temporada.

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, hizo inesperada confesión y generó fuertes comentarios

“En otros temas, no sé si les ha llegado información sobre un nuevo Desafío. Tiene look de campaña, una edición en la que, usando recortes de mi voz e imagen, pareciera que estoy anunciando que un nuevo Desafío está por comenzar. Por favor, cuidado, sé que muchísimas personas están ilusionadas con participar en algún momento, pero que esto les permita ver con claridad cuál es la información real. Por ahora no hay convocatorias abiertas, mucho menos con algún costo”, afirmó la presentadora.