🔴 EN VIVO: Gran final Desafío Siglo XXI: Rata y Valentina recibieron fuerte castigo por incumplir las reglas

En la noche del martes 17 de febrero se entregará el gran trofeo.

Laura Camila Másmela Bernal

17 de febrero de 2026, 8:27 p. m.

Luego de varios meses de esfuerzo en las pruebas de los diferentes boxes, el Desafío Siglo XXI llegó a su gran final y, en medio de una complicada prueba, Valentina, Zambrano, Myriam y Rata se enfrentarán al último reto con el fin de llevarse el trofeo de la competencia 2025-2026 y los 1.200 millones de pesos que entregará el reality.

Para esta temporada, la producción compartió contenido de los deportistas a través de distintas redes sociales, por medio de las cuales se evidenció un fuerte apoyo hacia algunos participantes, quienes conectaron con el público y se dieron a conocer a través de las pantallas del Canal Caracol.

Equipos: Omega - Gamma - Alpha. Foto: Caracol Televisión - Desafío Siglo XXI

Lo que tienes que saber

08:32 p. m.

Rata y Valentina son sancionados por al producción

08:20 p. m.

Deportistas piden ayuda para llegar a Cartagena

08:00 p. m.

Finalistas se encaminan a la última prueba

Rata y Valentina son sancionados por al producción

Minutos antes de irse a dormir, Rata y Valentina recibieron una visita por parte de uno de los jueces de la producción, quien les manifestó que habían incumplido el reglamento al grabar un video y pedir ayuda al público para poder llegar a tiempo a Cartagena.

Final Desafío Siglo XXI: resultados de la última prueba y ganador de 600 millones de pesos

Según indicó el juez, violaron las normas al hacer uso de un teléfono celular para contactar a personas de su círculo cercano y recibir un beneficio.

Tras aceptar el error, la dupla recibió un castigo, el cual consistió en salir una hora más tarde al día siguiente para retomar su camino.

Deportistas piden ayuda para llegar a Cartagena

Cada una de las parejas salió en búsqueda de ayuda de personas en la carretera que los llevaran a Cartagena, teniendo en cuenta que solo podían permanecer por un máximo de dos horas en cada vehículo.

Finalistas se encaminan a la última prueba

Después de haber terminado la primera parte del reto, en la que Rata y Valentina se coronaron como ganadores y se llevaron 600 millones de pesos y una moto cero kilómetros.

Por el contrario, Myriam y Zambrano tuvieron que buscar el transporte por su cuenta al terminar algunos minutos después que sus contrincantes.