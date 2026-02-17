🔴 EN VIVO: Gran final Desafío Siglo XXI: Rata y Valentina recibieron fuerte castigo por incumplir las reglas

Luego de varios meses de esfuerzo en las pruebas de los diferentes boxes, el Desafío Siglo XXI llegó a su gran final y, en medio de una complicada prueba, Valentina, Zambrano, Myriam y Rata se enfrentarán al último reto con el fin de llevarse el trofeo de la competencia 2025-2026 y los 1.200 millones de pesos que entregará el reality.

Para esta temporada, la producción compartió contenido de los deportistas a través de distintas redes sociales, por medio de las cuales se evidenció un fuerte apoyo hacia algunos participantes, quienes conectaron con el público y se dieron a conocer a través de las pantallas del Canal Caracol.