Ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’ llegarán al altar: video de la propuesta es viral

El amor que nació durante una de las temporadas más comentadas del Desafío, uno de los programas más exitosos del Canal Caracol, sigue dando de qué hablar, pues en las últimas horas una de las parejas más recordadas del programa sorprendió a sus seguidores al anunciar que dará un importante paso en su relación.

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Se trata de Myriam y Zambrano, quienes conquistaron a miles de televidentes durante su paso por el Desafío Siglo XXI y que, desde entonces, han mantenido una sólida relación fuera de las cámaras.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de los seguidores del reality, quienes han acompañado su historia desde que ambos participaron en la competencia.

El Desafío Siglo XXI se convirtió en uno de los formatos más vistos de la televisión colombiana durante la temporada 2025-2026. Luego de varios meses de exigentes pruebas en los diferentes boxes, la competencia llegó a su etapa decisiva con Valentina, Zambrano, Myriam y Rata como protagonistas de la gran final, en la que lucharon por quedarse con el trofeo y los 1.200 millones de pesos que entregó el programa.

Ganadores del Desafío Siglo XXI Foto: Caracol Tv - Desafío Siglo XXI

A lo largo de la temporada, los participantes lograron construir una importante comunidad de seguidores gracias al contenido compartido por la producción a través de redes sociales. Entre ellos, Myriam y Zambrano destacaron por la conexión que lograron generar con el público, que siguió de cerca tanto su desempeño deportivo como los momentos personales que protagonizaron.

Ahora, varios meses después del final del programa, la pareja volvió a captar la atención de los internautas al revelar que se comprometió oficialmente.

Según mostraron en sus redes sociales, la propuesta tuvo lugar en la intimidad de su hogar durante la celebración del cumpleaños de Myriam. Lo que parecía ser una reunión familiar y una fecha especial terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para ambos, pues fue allí donde Zambrano decidió hacer la esperada pregunta.

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Las imágenes compartidas muestran la emoción de la pareja y de las personas que los acompañaban en ese momento. El video no tardó en acumular miles de reproducciones y reacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados entre los seguidores del reality.

Junto a la publicación, Myriam también dedicó un emotivo mensaje a su futuro esposo. “Te amo como no te imaginas, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz”, escribió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Como era de esperarse, los fanáticos reaccionaron rápidamente y llenaron la publicación de mensajes de cariño y felicitaciones. Muchos destacaron que la relación ha logrado mantenerse fuerte a pesar de las críticas que recibieron durante sus primeras apariciones públicas.

Entre los comentarios que más llamaron la atención aparecen algunos mensajes que reflejan el apoyo que han recibido por parte de la audiencia: “Los más criticados y ahí están juntos. Dios los bendiga y que los alejen de todo mal”; “Ay, qué felicidad, me encanta esta pareja. Dios bendiga esta nueva unión”; “Y pensar que nadie le daba dos días a esta pareja, que sean muy felices”; y “Me encantan”.