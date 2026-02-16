Final Desafío Siglo XXI: resultados de la última prueba y ganador de 600 millones de pesos

Gente

La gran final del Desafío Siglo XXI está cargada de tensión, emoción y un esfuerzo físico por parte de los participantes que mantuvo a la audiencia atenta a cada uno de sus movimientos en la prueba.

En el capítulo 137 los finalistas se reunieron en la llamada Ciudad de las cajas, y acompañados de sus seres queridos se prepararon para el cierre de uno de los programas más importantes de la televisión colombiana en el último año.

Antes de iniciar la última prueba, la producción presentó un resumen del recorrido de los jugadores, destacando los momentos más duros, las victorias inolvidables de cada uno de los cuatro equipos que hicieron parte de la competencia y la disciplina que los llevó hasta el punto final.

Uno de los protagonistas de la noche fue Rata, quien confesó sentirse abrumado por los nervios pese a la cercanía que había construido con sus oponentes a lo largo del programa.

El participante recordó sus inicios cuando apenas soñaba con ingresar al reality, subrayando que su intuición y determinación fueron claves para alcanzar la final. Sin embargo, dejó claro que, llegado ese punto, la amistad que hizo con sus compañeros quedaba a un lado, pues el objetivo de cada uno era ganar.

La presentadora Andrea Serna sorprendió al revelar que la anhelada Copa se encontraba en Cartagena, lo que obligaba a las parejas finalistas a desplazarse hasta la ciudad amurallada para disputar la etapa definitiva.

No obstante, antes debían enfrentar un último reto en el Box Negro. La prueba fue diseñada para medir precisión, velocidad, fuerza y resistencia en condiciones límite. Esta fase inicial otorgaría 600 millones de pesos, una motocicleta y una ventaja crucial para la etapa final.

La competencia arrancó intensidad, pues los participantes debían completar un recorrido de obstáculos y ubicar varias esferas en puntos específicos, una tarea que exigía coordinación entre los integrantes de cada dupla.

Tras varios minutos de esfuerzo extremo, Rata logró imponerse al colocar correctamente las piezas finales junto a su compañera Valentina, asegurando así el primer gran premio de la noche. El triunfo les permitió partir de inmediato hacia Cartagena a bordo de la motocicleta ganada, mientras sus rivales aún luchaban por terminar el circuito.

Zambrano y Miryam, la otra pareja finalista, concluyeron la prueba con más de doce minutos de retraso y sin el beneficio del vehículo, lo que los obligó a iniciar la travesía hacia la costa por sus propios medios.

