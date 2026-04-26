Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería hoy domingo, 26 de abril

A pesar de su fallecimiento en 2019, Walter Mercado sigue siendo una figura influyente en el mundo de la astrología. Su legado permanece vigente gracias a su familia, que se ha encargado de difundir los mensajes y predicciones que dejó, los cuales continúan siendo esperados por miles de seguidores.
Para el domingo 26 de abril, se compartieron nuevas recomendaciones junto con números de la suerte, dirigidos especialmente a quienes participan en juegos de azar como chances y loterías.
Estas interpretaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes confían en su visión.
La información fue recopilada por El Nuevo Herald, medio que organizó los mensajes de acuerdo con cada signo del zodiaco, facilitando su consulta para la audiencia interesada.
Horóscopo de Walter Mercado este domingo 26 de abril de 2026
Aries
La energía invita a organizar pendientes y actuar con calma. Una conversación podría traer soluciones inesperadas.
Afirmación: “Me organizo con calma y todo fluye mejor”.
Números: 6, 48, 21.
Tauro
Momento de conexión personal y disfrute de lo simple. Surgen ideas para mejorar la economía.
Afirmación: “Lo simple me sostiene y me da fuerza”.
Números: 44, 1, 39.
Géminis
Mayor brillo y sociabilidad, pero con necesidad de orden mental. Es clave concretar ideas.
Afirmación: “Mis ideas se ordenan y se vuelven posibles”.
Números: 52, 17, 39.
Cáncer
Día para expresar emociones con claridad y sostener conversaciones importantes.
Afirmación: “Me expreso con claridad y recibo claridad”.
Números: 14, 38, 51.
Leo
Atención en finanzas y oportunidades que surgen de contactos o conversaciones.
Afirmación: “Me organizo y atraigo oportunidades reales”.
Números: 27, 49, 30.
Virgo
Sensibilidad y claridad mental para avanzar, especialmente en lo profesional.
Afirmación: “Confío en mi criterio y avanzo con seguridad”.
Números: 54, 7, 14.
Libra
Jornada de introspección, equilibrio emocional y apertura a nuevos aprendizajes.
Afirmación: “Mi mente se abre y mi corazón se calma”.
Números: 10, 1, 11.
Escorpio
Se activan relaciones y proyectos grupales; también aparecen oportunidades económicas.
Afirmación: “Me abro a nuevas conexiones y soluciones”.
Números: 22, 2, 17.
Sagitario
Enfoque en metas profesionales y decisiones importantes, con cambios en relaciones.
Afirmación: “Organizo mis metas y doy pasos firmes”.
Números: 51, 37, 42.
Capricornio
Claridad para aprender, cambiar rutinas y simplificar la vida diaria.
Afirmación: “Simplifico mi vida y todo se acomoda”.
Números: 9, 34, 20.
Acuario
Orden emocional y financiero, con creatividad y sorpresas positivas.
Afirmación: “Me organizo por dentro y por fuera”.
Números: 17, 30, 41.
Piscis
Claridad en relaciones y cambios en el entorno familiar que traen armonía.
Afirmación: “Me comunico con calma y todo se armoniza”.
Números: 38, 8, 28.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.