Participante de ‘reality’ atacó a compañera e intentó ahorcarla sin explicación: tuvieron que intervenir para evitar tragedia

Las plataformas digitales continúan siendo foco de reacciones en redes sociales, precisamente por los contenidos que salen a la luz y se hacen virales en espacios como X o Instagram. Diversas publicaciones cobran fuerza, causando emociones en más de uno.

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Recientemente, un impactante video llamó la atención de miles de usuarios, ya que mostraba una desconcertante situación que ocurrió en un reality internacional. La convivencia se tornó tensa cuando un hombre tomó una decisión inesperada, lo que llevó a que la producción tuviera que intervenir.

Según lo registrado, todo ocurrió en el formato serbio Elita, donde un participante reaccionó de manera violenta contra una de sus compañeras frente a las cámaras. El sujeto la atacó sin razón, causando pánico en la transmisión en vivo.

En el clip se puede ver cómo Asmin Durdžić, señalado como el agresor, se ubica sobre Maja Marinković, mientras estaban en una de las habitaciones de la casa. Los dos estaban cubiertos con una sábana en la cama, sosteniendo una conversación normal, previo a lo que ocurrió.

Según versiones, todo se salió de control de un momento a otro, precisamente cuando el sujeto comenzó a estrangular a su compañera, evitando que se moviera. La bulla y el escándalo se apoderaron del sitio, obligando a que los compañeros entraran en pánico al ver la reacción del participante.

Aunque se intentó detenerlo, Asmin siguió generando presión en la mujer, por lo que los miembros de seguridad intervinieron y tomaron acciones para evitar una tragedia. Poco después, el hombre fue expulsado del reality show y las autoridades quedaron a cargo de su caso, para que responda ante la ley por esta falta tan grave.

Las imágenes despertaron indignación en miles de personas, quienes aseguraron que no se podían permitir estas agresiones contra las mujeres, y menos en formatos que son vistos a nivel internacional.