Madre de exreina Carolina Flores destapó llamada que le hizo su yerno tras el asesinato de su hija; expuso a la suegra

El caso comenzó a tomar forma a partir de una grabación de seguridad del interior del inmueble, la cual permitió reconstruir parte de los hechos. En el material se observa que, presuntamente, una mujer identificada como Erika María N., suegra de la víctima, habría accionado un arma de fuego tras una discusión. Posteriormente, la joven se dirige hacia una habitación, seguida por la agresora; aunque ese momento no quedó captado, sí se escuchan varias detonaciones.

Video dejó en evidencia la reacción del esposo de la exreina Carolina Flores al verla muerta; su grito conmocionó: “¿Qué hiciste, mamá?”

El hecho ocurrió el pasado 15 de abril en Ciudad de México, donde perdió la vida Carolina Flores Gómez, recordada por haber sido Miss Teen Universe Baja California 2017. La mujer, de 27 años, fue hallada sin vida en un exclusivo apartamento de la colonia Polanco, con varios impactos de bala, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, no se evidenciaron señales de ingreso forzado, indicio que siguió apuntando a la sugra. A esto se sumó el informe de necropsia, que confirmó múltiples heridas de bala en la cabeza y el tórax, un dato que aumentó la conmoción frente a este caso, que sigue siendo objeto de investigación.

No obstante, recientemente, Reyna Gómez, la madre de Carolina Flores, habló con Siéntese Quien Pueda, de Univisión, donde relató cómo fue la dolorosa llamada que recibió de Alejandro Sánchez, su yerno, para comunicarlo lo sucedido.

Carolina Flores, exreina mexicana asesinada. Foto: TikTok @carolinaff444

La mujer relató cómo pasó todo, indicando que el hombre le aseguró que su esposa estaba muerta y allí fue cuando soltó la confesión de que habría sido su mamá. Estas palabras repercutieron, ya que la acusación se dio, confirmando lo que el video plasmaba.

“Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No señora, estoy en la Fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, afirmó.

Reyna Gómez agregó que la sorpresa fue muy grande al escuchar que había sido la suegra de su hija quien la atacó, por lo que indagó de dónde había sacado un arma. Pese a que trató de saber detalles, Sánchez aseguró que no tenía idea cómo planeó esto su madre.

“Le dije: ¿cómo que tu mamá?, ¿de dónde sacó el arma? Me dijo: ‘No sé’”, contó.

“’¿Y dónde está tu mamá?’, le dije. Me dijo: ‘No sé, no sé nada, señora’”, agregó.