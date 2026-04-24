Esta fue la razón por la que esposo de exreina ocultó su cuerpo por un día; habría dejado particular video grabado

México fue escenario de una tragedia que conmocionó a miles de personas. Se conoció que el pasado 15 de abril, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez falleció luego de recibir varios disparos dentro de un apartamento ubicado en la colonia de Polanco.

Revelan el audio de la conversación entre la exreina Carolina Flores y su suegra, antes de ser asesinada

Según la versión preliminar del hecho, la responsable de este asesinato habría sido su suegra, Érika Herrera, quien se encontraba con ella dentro del apartamento.

Esta joven mujer de 27 años se dio a conocer por haber sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en el año 2017 y, presuntamente, su suegra habría acabado con su vida por celos y muchas diferencias.

Con el fallecimiento de Carolina Flores, quedó huérfano un bebé de ocho meses. En el momento en el que la madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, se enteró del crimen (pues el esposo de Carolina llamó a contarle directamente), tuvo reacciones al enterarse de la fuerte noticia y de diferentes situaciones.

Carolina Flores fue asesinada a mitad de abril. Foto: X @c4jimenez - TikTok @carolinaff444 / Montaje SEMANA

Una de las cosas que llamó la atención fue que Alejandro Sánchez (el esposo de Carolina) le contó a Reyna la muerte de su hija un día después.

La misma madre de Carolina aseguró para Univisión que fue el propio Alejandro el que le explicó que la razón detrás de esto fue porque decidió esperar para cuidar al bebé que ni siquiera tiene un año de edad.

De acuerdo con lo que mencionó Reyna, Alejandro grabó varios videos en los que aparece dando indicaciones de la alimentación del bebé.

Bajo la misma versión de Reyna, Alejandro grabó este video para dejar indicaciones del cuidado de su hijo en caso de llegar a ser detenido, ya que él también estaba en el lugar donde ocurrió el asesinato.

Video dejó en evidencia la reacción del esposo de la exreina Carolina Flores al verla muerta; su grito conmocionó: “¿Qué hiciste, mamá?”

Gómez habló claro y reveló la conversación exacta que tuvo con Alejandro: “Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?’, y él me respondió: ‘¿Es en serio su pregunta?’”.

En cuanto al tema del bebé, Reyna mencionó que ella se ofreció a hacerse cargo de él, y ante esto él se negó rotundamente, argumentando que con Carolina habían decidido que, en caso de que los dos faltaran, ninguna de las dos madres se haría cargo del menor.

Así fue la reacción de Reyna, la mamá de Carolina Flores, al enterarse de la muerte de su hija

En sus mismas palabras, Reyna afirmó: “Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No señora, estoy en la Fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, mencionó, dejando claro que la relación de ellas como suegra-nuera era una convivencia con “problemas comunes”.