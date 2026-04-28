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Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4011 del martes 28 de abril

La edición celebrada el 28 de abril reveló los billetes premiados.

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Redacción Loterías
28 de abril de 2026 a las 10:23 p. m.
Sorteo 4011 de la Lotería Nacional de México.
Sorteo 4011 de la Lotería Nacional de México. Foto: Lotería Nacional de México.

La edición número 4010 del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevó a cabo este martes 21 de abril de 2026, consolidándose como uno de los eventos más esperados por miles de participantes que buscan un premio capaz de transformar sus vidas en cuestión de segundos.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy martes, 28 de abril de 2026

Números ganadores del Sorteo Mayor 4011

Durante esta jornada, la suerte favoreció a varios billetes con premios destacados. El premio mayor de 27 millones de pesos correspondió al número 19062, siendo el más significativo de la noche.

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Otros resultados relevantes del sorteo fueron:

  • Premio de 3 millones de pesos: 41591
  • Premio de 900 mil pesos: 03995

Además, se entregaron premios de menor cuantía que representan importantes incentivos para los jugadores:

  • 240 mil pesos: 48727, 08557, 07746, 06567
  • 120 mil pesos: 34457,49375, 50826, 42931, 19741
Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del martes 28 de abril de 2026

Sorteo en conmemoración de Alas y Raíces

Este programa, el cual se ejecuta bajo la supervisión de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI), perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, propone acciones destinadas al cumplimiento de los derechos culturales de bebés, niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

“Desde su creación en 1996, el programa Alas y Raíces ha propuesto distintos caminos para transformar el trabajo cultural con bebés, niñas, niños y adolescentes: ha impulsado acciones diferenciadas para la atención de infancias y juventudes, considerando los rangos de edad de 0 a 2 años, de 3 a 5 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años; el género y la condición (orfandad, personas privadas de la libertad, migrantes, jornaleros, con discapacidad, etcétera)”, señala la Lotería Nacional de México.