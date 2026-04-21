Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4010 del martes 21 de abril

La edición número 4010 del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevó a cabo este martes 21 de abril de 2026, consolidándose como uno de los eventos más esperados por miles de participantes que buscan un premio capaz de transformar sus vidas en cuestión de segundos.

Números ganadores del Sorteo Mayor 4010

Durante esta jornada, la suerte favoreció varios billetes con premios destacados. El premio mayor de 21 millones de pesos correspondió al número 02863, siendo el más significativo de la noche.

Otros resultados relevantes del sorteo fueron:

Premio de 2 millones 550 mil pesos: 15464

15464 Premio de 900 mil pesos: 40433

Además, se entregaron premios de menor cuantía que representan importantes incentivos para los jugadores:

240 mil pesos: 51200, 44748, 56807, 32061

51200, 44748, 56807, 32061 120 mil pesos: 34457, 32886 58006, 48686, 25266

Un sorteo con mensaje social

En esta edición, el billete del sorteo tuvo un enfoque conmemorativo destinado a la Feria Nacional de San Marcos, celebrada por primera vez en 1828 en un Parián a medio construir, trasladada al jardín de San Marcos en 1848 y convertida con el paso del tiempo en un complejo festejo que involucra anualmente más de 1.900 eventos.

“La feria ha contado con eventos culturales de primera categoría y el elenco de corte internacional que se ha venido presentando en el Foro de las Estrellas y en el que han actuado artistas de la talla de Rod Stewart, Ricky Martin, Maluma, Sting, Cristina Aguilera, Plácido Domingo, Enrique Iglesias, Toto, Fernando de la Mora, The Killers entre otros muchos”, señaló la Lotería Nacional de México.