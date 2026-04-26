Sorteo Super Astro Luna: estos son los números ganadores del 26 de abril

Este domingo 26 de abril de 2026 se registró el sorteo número 8102 de la lotería Super Astro Luna a las 8:30 p. m. El evento es transmitido en vivo por Canal 1 y el portal de YouTube de la lotería. Además, los interesados pueden consultar los resultados en la página web de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 25 de abril

Los interesados en participar del sorteo deben escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Adicional a eso, deben elegir uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Sorteo del 26 de abril de 2026

El sorteo realizado en vivo anunció que el premio mayor fue entregado al número 8381 bajo el signo de Aries.

Los resultados de los sorteos anteriores:

Sorteo del 25 de abril de 2026: número 5259 con el signo Escorpión.

Sorteo del 24 de abril de 2026: número 1230 con el signo Géminis.

Sorteo del 23 de abril de 2026: número 9331 con el signo Cáncer.

Sorteo del 22 de abril de 2026: número 2696 con el signo Aries.

Sorteo del 21 de abril de 2026: número 0533 con el signo Capricornio.

El sorteo es transmitido en vivo. Foto: Captura Canal 1

Premios en Super Astro Luna

En la lotería, los ganadores dependen del número de aciertos y cifras correctas. El premio mayor es entregado a la persona que haya sacado las cuatro cifras mencionadas, en el orden correspondiente y el signo zodiacal.

Números ganadores El Sinuano Día y Noche hoy, 26 de abril de 2026: resultados completos

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

El valor del premio mayor es aproximadamente $290.178.000, de acuerdo con la página oficial de la entidad.