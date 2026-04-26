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Sorteo Super Astro Luna: estos son los números ganadores del 26 de abril

Conozca los números del premio mayor.

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Redacción Loterías
26 de abril de 2026 a las 8:46 p. m.
Sorteo Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del 26 de abril
Sorteo Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del 26 de abril Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: logo Super Astro Luna.

Este domingo 26 de abril de 2026 se registró el sorteo número 8102 de la lotería Super Astro Luna a las 8:30 p. m. El evento es transmitido en vivo por Canal 1 y el portal de YouTube de la lotería. Además, los interesados pueden consultar los resultados en la página web de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 25 de abril

Los interesados en participar del sorteo deben escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Adicional a eso, deben elegir uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Sorteo del 26 de abril de 2026

El sorteo realizado en vivo anunció que el premio mayor fue entregado al número 8381 bajo el signo de Aries.

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Los resultados de los sorteos anteriores:

  • Sorteo del 25 de abril de 2026: número 5259 con el signo Escorpión.
  • Sorteo del 24 de abril de 2026: número 1230 con el signo Géminis.
  • Sorteo del 23 de abril de 2026: número 9331 con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 22 de abril de 2026: número 2696 con el signo Aries.
  • Sorteo del 21 de abril de 2026: número 0533 con el signo Capricornio.
Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia.
El sorteo es transmitido en vivo. Foto: Captura Canal 1

Premios en Super Astro Luna

En la lotería, los ganadores dependen del número de aciertos y cifras correctas. El premio mayor es entregado a la persona que haya sacado las cuatro cifras mencionadas, en el orden correspondiente y el signo zodiacal.

Números ganadores El Sinuano Día y Noche hoy, 26 de abril de 2026: resultados completos
  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

El valor del premio mayor es aproximadamente $290.178.000, de acuerdo con la página oficial de la entidad.