La Lotería de Bogotá realizó este jueves 23 de abril de 2026 su sorteo número 2843, uno de los más esperados por los jugadores en el país. Como es habitual, el juego se llevó a cabo sobre las 11:15 de la noche, hora en la que semanalmente se define la suerte de miles de apostadores.
Para esta jornada, el premio mayor se mantuvo en $10.000 millones, consolidándose como uno de los más atractivos dentro del portafolio de loterías en Colombia.
Número ganador del premio mayor
En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue:
- Número: 5951.
- Serie: 119.
Resultados recientes: así han caído los últimos premios
El comportamiento de la Lotería de Bogotá en sus sorteos más recientes refleja combinaciones variadas, lo que mantiene alta la expectativa entre los participantes.
Estos han sido los últimos resultados:
- 16 de abril de 2026: número 8416, serie 398
- 9 de abril de 2026: número 6127, serie 164
- 31 de marzo de 2026: número 9072, serie 421
La diversidad en los números evidencia la naturaleza aleatoria del juego, sin tendencias claras en las combinaciones ganadoras.
Plan de premios: millonarias oportunidades
El plan de premios de la Lotería de Bogotá para este sorteo incluye múltiples categorías, lo que amplía las probabilidades de obtener ganancias:
- Premio mayor: $10.000 millones
- 1 Premio seco de: $1.000 millones
- 2 Premios secos de: $500 millones
- 3 Premios secos de: $200 millones
- 6 Premios secos de: $50 millones
- 10 Premios secos de: $20 millones