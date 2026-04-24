La Lotería de Bogotá realizó este jueves 23 de abril de 2026 su sorteo número 2843, uno de los más esperados por los jugadores en el país. Como es habitual, el juego se llevó a cabo sobre las 11:15 de la noche, hora en la que semanalmente se define la suerte de miles de apostadores.

Miloto: números ganadores del sorteo del jueves 23 de abril de 2026

Para esta jornada, el premio mayor se mantuvo en $10.000 millones, consolidándose como uno de los más atractivos dentro del portafolio de loterías en Colombia.

Número ganador del premio mayor

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue:

Número: 5951.

Serie: 119.

Resultados recientes: así han caído los últimos premios

El comportamiento de la Lotería de Bogotá en sus sorteos más recientes refleja combinaciones variadas, lo que mantiene alta la expectativa entre los participantes.

La diversidad en las cifras recientes evidencia que no hay fórmulas seguras para anticipar el próximo resultado. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

Estos han sido los últimos resultados:

16 de abril de 2026 : número 8416, serie 398

: número 8416, serie 398 9 de abril de 2026 : número 6127, serie 164

: número 6127, serie 164 31 de marzo de 2026: número 9072, serie 421

La diversidad en los números evidencia la naturaleza aleatoria del juego, sin tendencias claras en las combinaciones ganadoras.

Plan de premios: millonarias oportunidades

El plan de premios de la Lotería de Bogotá para este sorteo incluye múltiples categorías, lo que amplía las probabilidades de obtener ganancias: