Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 26 de abril de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este domingo, 26 de abril de 2026, el número ganador fue 6835, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’, número 8.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 6835

Quinta balota: 4

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

¿Día de suerte? Estos fueron los resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 26 de abril

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través de YouTube, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.