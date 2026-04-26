Sabastian Sawe hace historia: se convirtió en el primer hombre en hacer una maratón en menos de dos horas

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, este domingo en Londres, para revalidar su título por delante del etíope Yomif Kejelcha y del ugandés Jacob Kiplimo.

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Sawe, de 29 años, cruzó la línea de meta frente al Palacio de Buckingham tras 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum: 2 horas, 1 minuto y 25 segundos en abril de 2023, menos de un año antes de su fallecimiento en un accidente de coche.

“Estoy muy feliz. Es un día para recordar. Empezamos bien la carrera; al acercarnos al final de la prueba me sentía fuerte y al llegar por fin a la meta, vi el tiempo y me emocioné muchísimo”, dijo.

“Venir a Londres por segunda vez era muy importante para mí y por eso me preparé bien. Todo lo que hice durante cuatro meses hoy ha dado un buen resultado”, agregó.

Segundo clasificado, Kejelcha (1:59:41) también completó los 42,195 km en menos de dos horas, una actuación aún más increíble si se tiene en cuenta que el especialista en medio maratón se alineaba por primera vez en la distancia reina.

Kiplimo (2:00:28), segundo el año pasado en su primer maratón, también firmó un mejor crono que el establecido por Kiptum hace tres años.

Sawe encabezaba un grupo de seis corredores cuando lanzó un ataque antes del kilómetro 30. Solo Kejelcha logró mantenerse a su lado, con Kiplimo unos metros por detrás, un podio que es historia del atletismo.

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El keniano Eliud Kipchoge había corrido un maratón en 1:59:40 en octubre de 2019, convirtiéndose en la primera persona de la historia registrada en completar un maratón por debajo de las dos horas.

Sin embargo, su marca no fue homologada como récord mundial porque utilizó zapatillas especiales, no se respetaron las reglas estándar de competición sobre liebres y avituallamiento, y no se trató de una prueba abierta.

Sawe, que calzaba las nuevas Pro Evo 3 de Adidas, unas supershoes que pesan menos de 100 gramos, había sugerido antes de la carrera del domingo que tenía en mente el récord del circuito o incluso el récord mundial.

Lideró un grupo de seis corredores que pasaron la media maratón en un tiempo de 1:00:29. Sawe y Kejelcha se escaparon del resto del grupo y se mantuvieron juntos hasta los tramos finales, antes de que el keniano lanzara su ataque definitivo hacia la victoria.