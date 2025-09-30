Kenia dominó la Media Maratón Internacional de Palmira 2025 en la categoría 21K

Con la participación de más de 20.200 atletas nacionales e internacionales, la décima edición de la Media Maratón Internacional de Palmira convirtió a la Villa de las Palmas en un escenario de fiesta deportiva que ratifica a la ciudad como un destino running de talla mundial.

En la categoría élite de 21K, Kenia se llevó los principales honores. En hombres, el triunfo fue para Joseph Kiprono Kiptom con un tiempo de 1:04:27, seguido por el ecuatoriano Jimmy Fabián Gómez (1:04:40) y el también keniano Titus Kipjumba Ambishei (1:10:03). En mujeres, la ganadora fue Lilian Jelagat, de Kenia, con un registro de 1:14:15, escoltada por la colombiana Catalina López (1:15:12) y la venezolana Yeisy Álvarez (1:25:15).

Media maratón de Palmira | Foto: cortesía: Alcaldía de Palmira

Las demás categorías también dejaron grandes emociones. En los 10K masculino ganaron Rolando Ortiz (Bogotá), Mateo Usuga (Antioquia) y Jhon Shaux (Huila), mientras que en femenino el podio fue para María Fernanda Montoya (Sevilla), Leída Rivero (FF. AA.) y Gabriela Montero (Tolima). En la categoría silla de ruedas, Palmira brilló con los triunfos de Wilmar Pinzón Pino, José Saib Rengifo y Kevin Campo, además de Tatiana Lombo en mujeres, acompañada por Alexandra Sarmiento (Buga).

En la categoría infantil femenina destacaron Sara Cardona, Isabella Taborda y Alexandra Pérez, todas de Palmira, mientras que en la categoría Máster B mayores se impusieron Edwin Meneses (Popayán), Andrés Orjuela Perdomo (Santander de Quilichao) y Frank Falla Porras (Bogotá).

La jornada, organizada por la Alcaldía de Palmira bajo el liderazgo del alcalde Víctor Ramos, no solo dejó récords deportivos, sino también premios para los participantes. Además de la premiación en efectivo para los atletas élite, se entregaron automóviles, motocicletas y patinetas eléctricas. Entre los ganadores estuvieron Mariela Acosta (Popayán) y Estella del Rosario Morillo (Cali), quienes recibieron automóviles; Lilian Solay Homes y Ángela Barrera, ganadoras de patinetas; y Jhon Hamilton Bastidas, quien recibió una motocicleta eléctrica. También fueron premiadas Amparo Ocampo Gálvez (San Pedro) y Astrid Carolina Mesa Guerra (Malibú de la Italia) con motocicletas.

Media maratón de Palmira | Foto: cortesía: Alcaldía de Palmira